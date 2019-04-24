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Economie· 1 min citire
Val de concedieri la Complexul Energetic Oltenia
24 apr. 2019, 10:07
ceo
Articol scris de Scris de Fantaziu Ionut
Sindicatele și conducerea Complexului Energetic Oltenia vor începe negocierile pentru disponibilizarea a 200 de angajați.
Discuțiile vor avea loc după Paște, iar cei 200 de muncitori își vor pierde slujbele începând cu 1 iunie.Criteriile de disponibilizare vor fi stabilite de comun acord cu partenerii sociali şi vor viza, în principal, salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare, cei care au probleme deosebite de sănătate şi cei care solicită în mod voluntar încetarea Contractului Individual de Muncă.Complexul Energetic Oltenia are peste 13.000 de angajați. În ultimii trei ani, aproape 4.000 de angajați au fost disponibilizați.
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