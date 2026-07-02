Cum să adormi rapid chiar şi atunci când e caniculă

În timpul verii, nopțile caniculare pot transforma somnul într-o adevărată provocare. Chiar și după apus, căldura acumulată în locuințe se menține, iar organismului îi este mai greu să se relaxeze și să adoarmă. Din fericire, câteva trucuri simple pot contribui la răcorirea dormitorului și la un somn mai odihnitor, chiar și în cele mai fierbinți nopți.
Temperaturile extreme nu afectează doar confortul din locuință, ci și modul în care funcționează organismul înainte de culcare. Specialiștii explică faptul că, în mod normal, spre seară, corpul își reduce treptat temperatura, iar acest proces transmite creierului că este momentul potrivit pentru odihnă.
În perioadele de caniculă, acest mecanism natural nu mai funcționează la fel de eficient. Aerul cald din dormitor și temperatura ridicată a încăperii îngreunează răcirea organismului, iar consecința este că adormirea poate întârzia considerabil.
Din acest motiv, multe persoane rămân treze mult timp, chiar dacă sunt obosite, iar lipsa unui somn odihnitor se resimte în ziua următoare prin scăderea capacității de concentrare și apariția stării de oboseală.
Metoda egipteană, soluția veche de mii de ani care poate crea o senzație de răcoare
Pe lângă utilizarea ventilatorului sau a aparatului de aer condiționat, există și o metodă tradițională, cunoscută în prezent drept „metoda egipteană”.
Potrivit tradiției populare, aceasta își are originile în Egiptul antic și presupune umezirea ușoară a cearșafului sau a lenjeriei de pat înainte de culcare.
Principiul este unul simplu. Pe măsură ce umezeala din material se evaporă, aceasta extrage căldură din mediul înconjurător și poate crea o senzație mai plăcută în pat, contribuind astfel la confortul din timpul nopții.
Metoda poate avea un efect mai bun în încăperile în care aerul este mai uscat. Totuși, este important ca lenjeria să nu fie îmbibată cu apă. Specialiștii recomandă folosirea unui pulverizator, astfel încât materialul să fie doar ușor umed.
Dacă este utilizată prea multă apă, senzația de confort se poate transforma într-un disconfort, iar dacă umezeala este insuficientă, efectul răcoritor poate fi aproape inexistent.
Alte metode simple recomandate pentru nopțile cu temperaturi ridicate
Există și alte trucuri care pot contribui la răcorirea temporară a organismului înainte de culcare.
Una dintre recomandări este răcirea încheieturilor mâinilor. Acestea pot fi ținute câteva momente sub un jet de apă rece sau introduse într-un recipient cu apă rece. Deoarece vasele de sânge din această zonă sunt aproape de suprafața pielii, metoda poate crea rapid o senzație de răcorire.
Pe același principiu funcționează și folosirea unei șosete ușor umezite și răcite în frigider. Aceasta poate fi așezată timp de câteva minute pe gleznă sau pe laba piciorului pentru a oferi o senzație temporară de confort înainte de somn.
Materialul nu trebuie să fie înghețat și nici aplicat direct pe piele dacă produce disconfort. Scopul este doar obținerea unei senzații plăcute de răcoare, care poate face momentul adormirii mai ușor de suportat.
Aceste soluții nu înlocuiesc răcorirea locuinței
Metodele recomandate pot reprezenta un ajutor simplu și economic în timpul celor mai fierbinți nopți ale verii, însă ele nu înlocuiesc măsurile obișnuite de răcorire a locuinței.
Aerisirea corespunzătoare a încăperilor și protejarea locuinței împotriva supraîncălzirii rămân importante, însă atunci când căldura persistă inclusiv pe timpul nopții, aceste trucuri pot contribui la crearea unui confort suplimentar și la o adormire mai ușoară.
Pentru persoanele care se confruntă cu dificultăți în a adormi în timpul valurilor de căldură, astfel de soluții pot reprezenta o alternativă practică, bazată pe efectul natural de răcire prin evaporare și pe reducerea temporară a temperaturii în anumite zone ale corpului, potrivit sursei.