FCSB încheie cantonamentul din Olanda cu o victorie. Tavi Popescu a decis amicalul cu Al Jazira

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 20:32

FCSB a câștigat cu 1-0 ultimul meci de pregătire din cantonamentul desfășurat în Olanda, învingând formația Al Jazira, antrenată de Cosmin Olăroiu.

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