Realitatea de Gorj - Știri de Ultimă Oră

ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
Reprezentanți ai Organizația Națiunilor Unite au criticat recent declarațiile făcute de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, susținând că unele dintre afirmațiile sale pot fi interpretate drept „discurs al urii rasiste” și pot contribui la amplificarea intoleranței.
Actualitate
Cooperare militară tot mai strânsă: Rusia ar ajuta Iranul cu tactici de folosire a dronelor în războiul regional
Actualitate
Bulgaria blochează exporturile de combustibil și dezvăluie cât pot rezista rezervele interne
Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran
Imaginea lui Putin se erodează: tot mai mulți ruși îl văd drept un lider slab după problemele de pe front
S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România
Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”
Actualitate
Scandal în Biserica Catolică: episcop din SUA, acuzat că a furat sute de mii de dolari din fondurile bisericii
Sondaj în Republica Moldova: majoritatea cetățenilor se opun unirii cu România, dar sprijină aderarea la Uniunea Europeană
Avertisment dur de la Trump: Iranul riscă lovituri „de 20 de ori mai puternice” dacă oprește petrolul din Golful Persic
Politica
Ministrul Economiei: Start-Up Nation va merge înainte. Sper ca, din mers, să mai pot optimiza nişte lucruri
AUR a depus un proiect de lege pentru limitarea cumpărării terenurilor agricole de către investitori străini
„Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
Război în Ucraina, ziua 1478. Un nou bilanț sumbru: peste 1,2 milioane de pierderi omenești pentru armata rusă
Economie
Prețul motorinei atinge cote alarmante. Fermierii sunt disperați și cer Guvernului să intervină de urgență
Actualitate
Atac rusesc cu drone în Harkov: 13 răniți, inclusiv doi copii, după un atac devastator asupra zonelor rezidențiale
Politica
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu
Actualitate
Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
Economie
Românii taie din cheltuieli, de teama climatului economic imprevizibil: 6 din 10 renunță la produse neesențiale când cumpără online – SONDAJ
Actualitate
Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
Actualitate
Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane
Social
Sport
Mircea Lucescu, prima apariție publică după spitalizare. De ce a refuzat selecționerul să dea mâna cu fanii
Sanatate
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață