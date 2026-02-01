Realitatea de Gorj - Știri de Ultimă Oră

ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța

ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța

Actualitate -

Reprezentanți ai Organizația Națiunilor Unite au criticat recent declarațiile făcute de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, susținând că unele dintre afirmațiile sale pot fi interpretate drept „discurs al urii rasiste” și pot contribui la amplificarea intoleranței.

Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane

Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane

Actualitate·

În trend

1

George Simion: „Diaspora nu vine acasă din cauza taxelor. Avem soluții pentru români, trebuie doar să fim lăsați”. VIDEO

2

Moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor lui Bolojan vor fi dezbătute luni după-amiază

3

Marius Budăi avertizează: „România riscă recesiune tehnică”. Critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan

4

Dan Dungaciu, plan surprinzător pentru AUR cu actualul partid de la guvernare în vederea unei Coaliții ideale: „Dacă mai era ce a fost odată”

5

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe Dobrogea, mesaj puternic la Constanța: „Dobrogea să fie perla României, dar și perla Europei”

6

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Urmărește-ne pe

FacebookYouTube

Esențial

Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în data de 12 martie
Actualitate -

Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în data de 12 martie

36 de ani de la adoptarea Proclamației de la Timișoara
Actualitate -

36 de ani de la adoptarea Proclamației de la Timișoara

„Colete-capcană în rețelele de curierat din Europa: plan de sabotaj atribuit Rusiei. 22 de persoane, arestate
Actualitate -

„Colete-capcană în rețelele de curierat din Europa: plan de sabotaj atribuit Rusiei. 22 de persoane, arestate

Fiul ultimului șah al Iranului, mesaj către popor
Politica -

Fiul ultimului șah al Iranului, mesaj către popor

Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
Politica -

Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT

Munca de acasă devine „armă strategică”, în Asia
Actualitate -

Munca de acasă devine „armă strategică”, în Asia

Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu
Actualitate -

Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu

Exclusive

George Simion acuză PSD că pregătește intrarea României în război: „Partidul trădător vrea să voteze atacarea Iranului din bazele din țară”

George Simion acuză PSD că pregătește intrarea României în război: „Partidul trădător vrea să voteze atacarea Iranului din bazele din țară”

Administrația Trump propune o nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina, mediată de SUA

Administrația Trump propune o nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina, mediată de SUA

Crin Antonescu: „Acest Guvern nu are cum să funcționeze. Noi nu știm nici cheltuielile președintelui din campanie!”

Crin Antonescu: „Acest Guvern nu are cum să funcționeze. Noi nu știm nici cheltuielile președintelui din campanie!”

Fotbal: Bayern Munchen și Atletico și-a umilit adversarele, marcându-le în total 11 goluri

Fotbal: Bayern Munchen și Atletico și-a umilit adversarele, marcându-le în total 11 goluri

Oana Țoiu, chemată în Parlament să dea explicații în scandalul repatrierii din Orientul Mijlociu

Oana Țoiu, chemată în Parlament să dea explicații în scandalul repatrierii din Orientul Mijlociu

Europa, lovită de scumpirea gazelor: prețurile urcă cu aproape 50%

Europa, lovită de scumpirea gazelor: prețurile urcă cu aproape 50%

Criza petrolului: Ungaria interzice exportul de țiței și carburanți

Criza petrolului: Ungaria interzice exportul de țiței și carburanți

Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului

Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului

S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România
Actualitate-

S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România

Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”
Politica-

Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”

Dan Dungaciu, analiză amplă despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu văd că lucrurile ar merge spre bine”
Politica-

Dan Dungaciu, analiză amplă despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu văd că lucrurile ar merge spre bine”

Descoperă

Actualitate

Atac rusesc cu drone în Harkov: 13 răniți, inclusiv doi copii, după un atac devastator asupra zonelor rezidențiale

Actualitate

Protest în Capitală: minerii cer oprirea concedierilor de la Complexul Energetic Oltenia

Politica

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu

Actualitate

Orientul Mijlociu fierbe. Iranul lansează noi rachete spre Israel și statele din Golf

Actualitate

Unde poți vedea filmele nominalizate la Oscar

Actualitate

Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale

Economie

Românii taie din cheltuieli, de teama climatului economic imprevizibil: 6 din 10 renunță la produse neesențiale când cumpără online – SONDAJ

Actualitate

Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel

Actualitate

Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane

Sport

Fotbal. Programul primei etape din play-off și play-out în Superliga României

Politica

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în vizită la Bucureşti

Actualitate

Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității

Ultimele Știri

Mai Multe