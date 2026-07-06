Advertising
Economie· 1 min citire
Adrian Câciu, atac dur la Bolojan: „A 10-a lună de scădere a consumului. Nu e nimic firesc în asta!”
Ilie Bolojan și Adrian Câciu
Deputatul PSD, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, susținând că România se confruntă cu a zecea lună consecutivă de scădere a consumului, fenomen pe care îl consideră departe de a fi unul natural.
Citește și
- 16:16Românii strâng cureaua! România, lider în Uniunea Europeană la scăderea comerțului cu amănuntul
- 10:32Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai
- 10:29Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026
- 10:25Ungaria construiește un drum expres până la frontiera cu România. Proiectul, estimat la peste 40 de km
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News