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Rudele tinerei ucise de Emil Gânj reclamă noi amenințări. Fratele fugarului, vizat de un ordin de protecție

Emil Gânj

Emil Gânj

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 19:06

Familia tinerei din Mureș ucise anul trecut de Emil Gânj spune că trăiește în continuare cu teamă. Rudele victimei susțin că au fost amenințate de fratele bărbatului condamnat pentru crimă, iar instanța a emis pe numele acestuia un ordin de protecție.

Pe 28 iunie, o femeie de 38 de ani, mătușa tinerei ucise, a sunat la 112 și a reclamat că este amenințată de un bărbat de 44 de ani din localitatea Miheșu de Câmpie, județul Mureș. Potrivit autorităților, este vorba despre fratele lui Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale iubite.

Polițiștii au intervenit imediat, însă femeia a declarat că, de teamă, nu dorește să depună plângere penală. Totuși, aceasta a primit formularul necesar pentru solicitarea unui ordin de protecție.

Două zile mai târziu, instanța a admis cererea și a emis un ordin de protecție valabil șase luni, cu monitorizare electronică pentru bărbatul reclamat.

Între timp, Emil Gânj rămâne de negăsit. Condamnat definitiv la închisoare pe viață, acesta este dat în urmărire internațională, iar autoritățile au desfășurat numeroase acțiuni pentru capturarea lui, fără rezultat până în prezent.

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