Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan trece de la POT la PSD

Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan a anunțat, miercuri, că a părăsit grupul parlamentar POT și va activa în grupul PSD de la Camera Deputaților.

Cristian-Emanuel Cîmpan este deputat de Bihor și a fost ales pe listele electorale parlamentare ale POT.