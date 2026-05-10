Anca Alexandrescu: „Ilie Bolojan își face o campanie de tip Ceaușescu”

Jurnalista Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, susține că Ilie Bolojan s-a lansat într-o campanie politică „de tip Ceaușescu”, asemănătoare strategiilor folosite de majoritatea liderilor politici români din ultimele decenii. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel afirmă că premierul interimar își aranjează aparițiile publice doar în zone în care se simte confortabil, acolo unde Guvernul a făcut investiții, evitând să dea ochii cu categoriile sociale afectate de măsurile sale de austeritate.

În analiza sa, Anca Alexandrescu afirmă că stilul de campanie al lui Bolojan reproduce modelul promovat în perioada comunistă.

„Este o campanie pe care au făcut-o toți liderii politici ai României în ultimii 36 de ani atunci când voiau să arate pe modelul lui Ceaușescu că ei fac treabă pentru români și pentru România.”

„Aș vrea să-l văd pe domnul Ilie Bolojan față în față cu românii cărora le-a tăiat diverse beneficii legale, constituționale.”

„Aș vrea să-l văd față în față cu persoanele cu dizabilități care au fost în Piața Victoriei și nu s-a deranjat să coboare din Palatul Victoria, să le întindă mâna și să vorbească cu ei, să-i asculte ce probleme au.”

Aș vrea să-l văd față în față cu mămicile care au născut și nu au mai beneficiat de asigurări, cu cei care au fost coasigurați și nu mai beneficiază, cu muncitorii de la Damen Mangalia, cu cei din Valea Jiului și aș putea continua cu o listă lungă de români", a afirmat Anca Alexandrescu, într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus.

Jurnalista a comparat inclusiv planul de măsuri și discursul public al premierului interimar cu cel al fostului lider comunist al României.

„Toate măsurile pe care Ilie Bolojan le-a luat au efectul acelorași măsuri pe care le-a luat Nicolae Ceaușescu, dar sub altă formă. Aduceți-vă aminte că vorbea Nicolae Ceaușescu în comunism despre oprirea risipei. Ei bine, ce să vedeți, și astăzi Ilie Bolojan vorbește… tot despre oprirea risipei.”

Anca Alexandrescu a anunțat că în emisiunea din această seară va prezenta numele celor pe care îi consideră „susținătorii din umbră” ai lui Bolojan, precum și motivele pentru care, în opinia sa, campania acestuia ar semăna cu practicile politice din perioada Ceaușescu.