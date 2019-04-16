Minerii unei cariere din Gorj nu au cu ce să ajungă la muncă

Minerii de la cariera Lupoaia au rămas fără transport la locul de muncă. ”Oamenii de la schimbul 1 au venit, pe jos, sau cu ce au găsit, cu ce au putut”, a declarat liderul de sindicat Nelu Bunoaica.

Salariații unității miniere aparținând Complexului Energetic Oltenia erau transportați la locul de muncă cu cinci mașini, însă contractul dintre compania minieră și transportatori a expirat.Complexul Energetic Oltenia a primit, de curând, o amendă consistentă din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, tot pentru lipsa transportului pentru salariați, după ce peste 300 de angajați ai Carierei Lupoaia au rămas fără transport intern în incinta unității miniere, în luna septembrie a anului trecut.Minerii au fost obligați să facă astfel mulți kilometri pe jos, cel mai îndepărtat excavator din carieră fiind la patru kilometri de sediul societății.”Nu înţeleg de ce nu se încheie contracte pentru transportul oamenilor pe un an, sau doi. Tot timpul se încheie pe doar câteva luni. Astăzi, oamenii din schimbul doi nu mai au cu ce să vină. Or să vină în remorci şi ce mai găsesc”, a mai spus liderul sindical Nicu Bunoaica.