Anchetă la Complexul Energetic Oltenia. Unele licitații ar fi fost trucate
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Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind o posibilă trucare a unor licitaţii organizate de Complexul Energetic Oltenia pentru achiziţionarea de role şi ghirlande de role pentru benzi transportoare de cărbune.
Potrivit unui comunicat al companiei, firmele Upipsa S.R.L., Axa Company S.R.L., Uzina Rominex S.R.L., Uzitmet Industry S.R.L., Prelmet S.A. şi Grupul Reparaţii Industriale şi Montaj Excavatoare X S.R.L. sunt suspectate că s-au înţeles să-şi împartă contractele atribuite cu ocazia participării în asociere la procedurile de achiziţie publică cu scopul de a elimina concurenţa dintre ele.Sesizarea la Consiliul Concurenței a fost făcută chiar de Complexul Energetic Oltenia. Inspectorii au făcut cercetări la sediile companiilor, de unde au ridicat mai multe documente.Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti.
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