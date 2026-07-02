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Ilie Bolojan neagă orice implicare în scandalul „azilului groazei” din Bihor: „Nu am știut nimic”

FOTO: colaj

FOTO: colaj

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 2 iul. 2026, 15:29

Ilie Bolojan, a avut o reacție vehementă în cadrul unei conferințe de presă, respingând ferm acuzațiile de complicitate sau neglijență în cazul „azilului groazei” descoperit în județ. Oficialul a declarat public că nu a avut nicio informație despre abuzurile din centrul de cazare, în ciuda presiunii publice și a solicitărilor repetate de clarificare a modului în care instituțiile din subordine au gestionat situația.

Ilie Bolojan a răbufnit în timpul conferinței de presă și susține în continuare că nu știe nimic despre azilul groazei din Bihor. Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS Alessia Păcuraru despre cazul revoltător, Ilie Bolojan, vizibil deranjat de întrebare, a negat că ar fi știut despre situația dramatică a bătrânilor chinuiți, chiar dacă fiul lui Viorel Pașca este membru PNL și viceprimar în comuna Holod. Și mai mult decât atât, pe vremea când Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea, așa-zisul filantrop cercetat acum de DIICOT a fost premiat chiar de Primăria pe care Bolojan o conducea. 

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