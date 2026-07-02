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Actualitate· 1 min citire
Zelenski cere de urgență licența pentru producerea rachetelor Patriot, după atacul devastator asupra Kievului
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un nou apel către aliații occidentali pentru consolidarea apărării antiaeriene, după atacul de amploare lansat de Rusia asupra Kievului. Liderul de la Kiev solicită, în special, ca Statele Unite să acorde licența necesară pentru producerea rachetelor Patriot pe teritoriul Ucrainei.
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