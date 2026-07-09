Bolojan: Cei care fac înțelegeri pe la spate vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele

Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 iul. 2026, 09:36

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat miercuri seara că hotărârea provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL va fi respectată, subliniind că aceia 'care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic'.

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