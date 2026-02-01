Realitatea de Gorj - Știri de Ultimă Oră

Zelenski își pierde răbdarea: negocierile de pace stagnează, iar tensiunile cu aliații cresc

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pare tot mai frustrat de stagnarea negocierilor pentru încheierea războiului și de ritmul sprijinului primit din partea partenerilor occidentali.

Guvernul caută soluții pentru stoparea scumpirii carburanților. Redeschiderea rafinăriei Petrotel, printre scenarii

Despăgubiri uriașe: 14.000 de euro pentru un angajat căruia șeful nu i-a urat „La mulți ani” pe Facebook
Volodimir Zelenski a ajuns în România. Nicușor Dan l-a primit pe liderul de la Kiev la Palatul Cotroceni
Revoluție în domeniul sănătății. Dosarul electronic al pacientului devine realitate după 36 de ani de așteptare
Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
Victorii clare pentru Real Madrid, PSG și Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor
Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Fermierii ar putea cumpăra motorină cu 4 lei litrul. Ministrul Agriculturii: „Voi propune un mecanism și îl vom aproba în Guvernul României”
Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane

Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”

Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”

Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran

Imaginea lui Putin se erodează: tot mai mulți ruși îl văd drept un lider slab după problemele de pe front

Cost uriaș al conflictului: SUA au cheltuit 5,6 miliarde de dolari în primele zile ale războiului cu Iranul

Cooperare militară tot mai strânsă: Rusia ar ajuta Iranul cu tactici de folosire a dronelor în războiul regional

Bulgaria blochează exporturile de combustibil și dezvăluie cât pot rezista rezervele interne

Trump transmite că Iranul poate participa la Cupa Mondială. Anunțul făcut de șeful FIFA

Rusia, acuzată că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria în favoarea partidului lui Viktor Orbán

Acord militar „uriaș” în pregătire: Arabia Saudită vrea arme din Ucraina pentru a contracara dronele iraniene

Care sunt obiectivele lui Trump în războiul din Iran. Experții spun că planul ridică mai multe întrebări decât răspunsuri

