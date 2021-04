Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, Romeo Chiriac, a prezentat, în cadrul unui interviu, situația șomerilor din județ, măsurile care au fost aplicate în sprijinul angajatorilor în toată această perioadă plină de provocări, cursurile de formare profesională din prezent și cele care vor urma în acest an, punctând faptul că cel mai important, indiferent de perioada traversată, este ca o agenție de șomaj să aibă o foarte bună legătură atât cu angajatorii, cât și cu șomerii.

Reporter: Cum s-a derulat activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj în perioada martie 2020-începutului lunii aprilie 2021?

Romeo Chiriac, director Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj: Această perioadă a fost una atipică, o perioadă în care pe lângă activitățile pe care noi le desfășuram în mod curent a trebuit să facem față unor noi provocări. A trebuit să punem în aplicare noi măsuri de sprijin și facilități acordate angajatorilor. Ne-am adaptat cu succes la condițiile reale și chiar am primit aprecieri din partea angajatorilor, fiindcă a fost acea perioadă de procesare a cererilor pentru șomajul tehnic, apoi 41,5% din salariu. Chiar și fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, venind într-o vizită neanunțată, ne-a felicitat pentru cum am gestionat situația.

Rep.: Ați reușit să lucrați online?

R.C.: Încă din martie 2020, noi am realizat modalități și proceduri de lucru de preluare online a documentelor. Am creat un sistem în acest sens, un sistem de preluare a documentelor atât de la șomeri, cât și de la angajatori, fie pentru comunicarea locurilor de muncă, fie comunicarea despre subvenții sau încheierea de convenții pentru subvenționarea locurilor de muncă, toate acestea au fost făcute online. Nici șomerii indemnizați nu au mai venit să aplice viza lunară. Au rămas în plată până s-a încheiat starea de urgență și au revenit când am intrat în cea de alertă.

Rep.: Șomajul tehnic a fost o noutate pentru noi și poate și o perioadă dificilă până angajatorii au prins ideea? Cum a fost în județul Gorj?

R.C.: A fost un element de noutate și pentru noi și pentru angajatori, dar nu am înregistrat mari probleme. Am avut angajatori care, inițial, au luat în calcul concedierea. I-am lămurit, personal am vorbit cu ei, i-am sfătuit să nu facă acest lucru pentru că și așa lipsa de forță de muncă este o problemă. Au înțeles și ulterior chiar ne-au mulțumit. Pentru ianuarie, de exemplu, am avut 120 de societăți, care au cerut șomaj tehnic pentru 613 persoane, iar în februarie, 85 de angajatori au cerut pentru 334 de persoane. Anul acesta, am avut plătite, pentru șomajul tehnic, 1.142.938 de lei, iar din martie 2020-decembrie 2020, am avut aproximativ 53.180.000 de lei plătiți.

Rep.: Ce alte măsuri au mai fost luate?

R.C.: Am avut acel 41,5% din salariul fiecărui angajat, când au avut cel puțin 15 zile suspendate raporturile de muncă cu art. 52, alin.1, litera C din Codul Muncii. Angajații în cauză au benedficiat de 41,5% din salariu. Pentru iunie, iulie, august, anul trecut, am plătit acel 41.5% din salariu, o sumă de aproape 57.000.000 de lei.

Rep.: În privința contractelor suspendate, care este situația în județ? Rata șomajului?

R.C.: Au fost 20.407 de contracte suspendate, cele mai multe cazuri fiind la Compexul Energetic Oltenia. Din datele statistice pe care le avem, discutând deocamdată la 28 februarie, sunt 5.166 de șomeri, din care 2.295 sunt femei. Numărul șomerilor indemnizați este de 1.988, iar al celor neindemnizați este 3.178. Rata șomajului, la 28 februarie, era 3,86%. Este o rată cu un trend ușor crescător, atât față de aceeași perioadă a anului trecut, când la sfârșitul lunii februarie aveam 4.392 șomeri și o rată de 3.25%, cât și față de luna ianuarie a acestui an, când rata a fost 3,79%. Cu toate acestea, avem o rată cu o valoare foarte scăzută, fiind sub 4% și acest lucru datorită măsurilor care s-au luat, angajatorii fiind sprijiniți. La nivel național, suntem pe locul 20, iar regional ocupăm locul al patrulea, în privința ratei șomajului.

Rep.: Cât de important este să ai o relație foarte bună agenție de șomaj-șomeri și agenție-angajatori?

R.C.: Noi am venit cu pachete de măsuri pentru angajatori. Am avut tot timpul relații bune cu angajatorul. Aveam întâlniri periodice, până să apară restricțiile impuse de pandemie. Indiferent de perioadă, este esențial să ai o relație foarte bună cu angajatorii și șomerii. Doar așa venim în sprijinul lor, îi informăm la timp. Acum, pe lângă șomajul tehnic, a fost acel 41,5%, de asemenea angajatorii au avut posibilitatea reducerii timpului de muncă cu cel mult 50% pentru cel puțin cinci zile lucrătoare consecutiv, iar AJOFM Gorj decontează angajatorului 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv lucrate. Acest angajator putea să solicite decontarea sumelor dacă erau îndeplinite două condiții: măsura să afecteze cel puțin 10% din numărul salariaților și a doua reducerea să fie justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară sau din luna dinaintea lunii anterioare, față de aceeași lună a anului 2019, cu cel puțin 10 %. Am avut 50 de solicitări pentru 895 de persoane, iar suma a fost de 865.871 de lei.

Rep.: Ați acordat sprijin și pentru telesalariați?

R.C.: Am acordat angajatorilor, pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar de 2.500 de lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri, servicii tehnologice, amintind tablete, laptopuri și softul. Am avut 23 de angajatori cărora le-am decontat sume de bani pentru 46 de persoane, însemnând 115.000 de lei. Ei trebuiau să demonstreze că au avut salariați în telemuncă și apoi să aducă facturi care să dovedească faptul că au fost achiziționate bunurile necesare.

Rep.: Aceste echipamente se vor restitui?

R.C.: Nu se vor restitui. Echipamentele rămân la societate.

Rep.: S-au făcut totuși și angajări în această perioadă. Câți gorjeni și-au găsit un loc de muncă?

R.C.: Am subvenționat, în anul 2020, 1.208 locuri de muncă pentru încadrarea a 861 de șomeri cu vârstă peste 45 de ani, 251 de tineri, 11 persoane unice susținătoare în cadrul familiei, 10 persoane care mai aveau cel mult 5 ani până la pensie, 69 de absolvenți și șase persoane cu dizablități. De asemenea, am subvenționat 415 locuri de muncă pentru încadrarea a 39 de șomeri cu vârsta peste 50 de ani și 376 de tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani pentru care virăm angajatorului jumătate din salariul fiecărui angajat, dar nu mai mult de 2.500 de lei/lunar. Așadar, în total, am subvenționat, în anul 2020, 1.623 locuri de muncă.

Rep.: Este și o perioadă de reorientare profesională. Ce cursuri a organizat AJOFM Gorj?

R.C.: Anul trecut, am avut organizate 25 de cursuri, în cadrul cărora au fost cuprinse 552 de persoane, 440 de șomeri indemnizați, 108 neindemnizați și patru cu plată. Practic, 548 de șomeri au beneficiat de gratuitatea serviciilor de formare profesională și am avut 307 persoane încadrate. Ca ocupații amintim: agent de securitate, bucătar, brutar, administrator pensiune turistică, cofetar, patiser, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, inspector resurse umane, sudor, fasonator mecanic, lucrător în comerț, operator introducere, validare, prelucrare date, frizer, coafor, cameristă, electrician, contabil. Paleta a fost destul de variată și concepută în baza unei note de fundamentare în care am ținut cont și de cerințele impuse de angajatori, de locurile de muncă vacante.

Rep: Și pentru anul acesta?

R.C.: Anul acesta, avem deja organizate șapte cursuri la care am cuprins 180 de persoane, 165 fiind șomeri indemnizați și 15 neindemnizați. Pentru ianuarie-martie, am făcut planul în proporție de 144 %. Ca și ocupații amintim: operator-calculator, comunicare în limba germană, lucrător în comerț, instalatori instalații sanitare și gaze, comunicare în limba engleză, cameristă și sudor. Anul acesta, până acum, avem încadrate 79 de persoane. Pentru perioada următoare avem în vedere organizarea următoarelor cursuri: inspector resurse umane, zidar-pietrar-tencuitor, brutar, agent desecuritate, bucătar și dulgher.

Sursa: Realitatea de Gorj