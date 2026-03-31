Sorin Grindeanu, atac dur la adresa guvernului și a partenerilor de guvernare!

Sursă: realitatea.net

„Întârzirea măsurilor în criza carburanților este CINISM PUR!”

Criza carburanților provoacă tensiuni majore pe scena politică. Sorin Grindeanu, președintele PSD, lansează un atac extrem de dur la adresa Guvernului, acuzându-l că întârzie în mod inexplicabil adoptarea unor măsuri de protecție pentru populație și economie.

Declarația lui Grindeanu vine în contextul în care prețurile la pompă au explodat, iar statul profită de scumpiri.

„Toată această întârziere pare ciudată, ca să nu spun altfel. Eu știu că în această perioadă, când plătești prețul la pompă, este mai mare, statul încasează mai mult, dar asta este cinism. Asta nu este bună guvernare, asta ține de cinism. Mi-aș fi dorit ca decizia să se ia mai repede, soluțiile sunt, de la reducerea accizei la introducerea acelei variabile care ține de diverse niveluri ale prețului pe litru, dar lipsește decizia.”

Grindeanu susține că există instrumente clare pentru a tempera creșterea prețurilor, însă Guvernul „trage de timp”, în timp ce românii plătesc tot mai mult pentru carburant.

Potrivit acestuia, măsuri precum reducerea accizei sau introducerea unui mecanism flexibil de plafonare ar putea fi aplicate imediat, dacă ar exista voință politică.

Criza carburanților continuă să se adâncească, iar presiunea publică asupra Guvernului crește de la o zi la alta.