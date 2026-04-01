Sărbătoare 1 aprilie: Sfânta Maria Egipteanca, pomenită de Biserică

Pe data de 1 arilie a fiecărui an se face pomenirea Sintei Maria Egipteanca. Este cruce neagră în calendar.

Sfânta Maria Egipteanca

Maria Egipteanca s-a nascut in Egipt. La varsta de 12 ani si-a parasit parintii si a mers in Alexandria, unde timp de 17 ani a dus o viata desfranata. La varsta de 29 de ani, paraseste Alexandria si ajunge la Ierusalim. Pretextul i-a fost oferit de pelerinajul unor tineri din Egipt si Libia, care calatoreau pe mare spre Ierusalim, pentru a participa la sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci.

Ajunsa in Ierusalim, doreste sa intre in Biserica Sfantului Mormant, insa, nu a putut inainta decat pana la prag. Aici a simtit cum o putere nevazuta o opreste. Incerca de mai multe ori sa intre, dar fara rezultat. Este momentul cand intelege ca modul ei de existenta o face nevrednica de a intra in acest locas. Se roaga Fecioarei Maria sa faca posibila intrarea sa in locas, cu promisiunea ca isi va schimba intru totul modul de viata.

"O, Fecioara, Stapana, care ai nascut cu trup pe Dumnezeu Cuvantul! Stiu cu adevarat, stiu ca nu este cu cuviinta, nici cu placere tie ca sa privesc eu desfranata, cea atat de necurata, spre cinstita icoana ta, a Preacuratei si pururea Fecioarei Maria, care ai sufletul si trupul curat. Si cu dreptate este ca eu, desfranata si urata, sa fiu lepadata de la fecioreasca ta curatenie.

Dar de vreme ce am auzit ca pentru aceasta Dumnezeu S-a facut om, pe care L-ai nascut, ca sa cheme pe cei pacatosi la pocainta, ajuta-mi mie, care, fiind singura, nu am de la nimeni ajutor. Porunceste ca sa-mi fie si mie neoprita intrarea in biserica si nu ma lipsi de a vedea cinstitul Lemn, pe care cu trupul S-a pironit Dumnezeu, Cel nascut din tine, Care si-a dat Sangele Sau pentru a mea izbavire.

Porunceste, o, Stapana, ca si mie, nevrednicei, sa mi se deschida usa, spre inchinarea dumnezeiestii Cruci, si sa-mi fii tu mie chezasuitoare preavrednica de credinta catre Cel Ce S-a nascut din tine, cum ca de acum nu-mi voi mai intina trupul cu nici un fel de spurcaciune a necuratei desfranari, ci dupa ce voi vedea Lemnul cel Sfant al Crucii Fiului Tau, ma voi lepada cu totul de lume si de cele din ea si indata voi iesi oriunde tu singura, ca o chezasuitoare a mantuirii mele, ma vei povatui pe mine".

Reuseste sa se inchine Sfintei Cruci si ia decizia sa-si traiasca viata in pustia Iordanului. Cuvioasa Maria Egipteanca a stat aici 47 de ani, in post si rugaciune. Cu un an inainte de moartea sa, taina vietii ei a fost descoperita parintelui Zosima, care a impartasit-o, iar dupa un timp s-a intors ca sa o ingroape, fiind ajutat la saparea mormantului de catre un leu.