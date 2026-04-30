Bolojan, atac cu subînțeles la adresa președintelui Nicușor Dan: „Cu cei care spun una și fac alta nu poți obține rezultate”

Premierul Ilie Bolojan a comentat, miercuri seară, rolul de mediator asumat de președintele Nicușor Dan în actuala criză politică, sugerând că rezultatele depind în mare măsură de disponibilitatea interlocutorilor de a acționa cu bună-credință.

Șeful Guvernului a declarat că este dificil de evaluat dacă o intervenție ar fi putut calma tensiunile, subliniind că eficiența oricărui demers depinde și de reacția celor implicați.

„O acțiune produce rezultate doar dacă și cei asupra cărora se exercită răspund în mod corespunzător. Cu oameni raționali poți avea dialog, pentru că presupui că respectă înțelegerile și înțeleg miza. În astfel de situații, argumentele logice funcționează”, a explicat Bolojan.

În schimb, premierul a atras atenția că lucrurile se complică atunci când partenerii de discuție nu sunt consecvenți sau urmăresc alte interese.

„Cu oameni care nu își respectă partenerii, care nu respectă înțelegerile sau care spun una și fac alta, este foarte greu să obții rezultate prin mijloace raționale”, a punctat acesta.

Referitor la modul în care președintele își exercită rolul de mediator, Bolojan a subliniat că fiecare lider acționează în funcție de propriul stil și de limitele instituționale.

„Fiecare își asumă responsabilitățile în felul său, în funcție de context și de constrângerile existente. Important este să îți faci datoria cât mai bine, în condițiile date”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a adăugat că, pentru el, esențial este ca, la finalul mandatului, să poată spune că a făcut tot ce era posibil, chiar dacă unele decizii nu sunt întotdeauna populare pe moment.