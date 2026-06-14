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Politica· 1 min citire
USR face scut în fața lui Bolojan, după numirea lui Veștea ca premier interimar: „Constituția e clară, consultările trebuie reluate”
Alexandru Dimitriu
Publicat14 iun. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net
USR sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan a desemnat un alt liberal, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză că astfel s-ar fi încălcat procedurii constituționale și că o astfel de decizie nu putea fi luată fără consultări oficiale cu partidele.
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