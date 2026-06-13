Schimbare de plan pentru salariile bugetarilor. De ce refuză Eugen Tomac să trimită legea în Parlament

Publicat 13 iun. 2026, 23:39 Sursă realitatea.net

Legea salarizării unitare este întoarsă din drum de viitorul executiv. Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat că proiectul nu va fi trimis în Parlament în forma actuală, subliniind că nicio reformă care afectează categorii profesionale majore nu poate fi promovată pe grabă.

Distribuie articolul