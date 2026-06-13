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Actualitate· 1 min citire
Destin crunt: doi frați mineri au murit în același loc
O nouă tragedie la Cariera Jilț Sud
Publicat13 iun. 2026, 14:36
Sursărealitatea.net
Tragedie cutremurătoare într-o familie de mineri din Oltenia. Un angajat de 52 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproximativ șapte metri înălțime, în timpul unor lucrări de reparații la Cariera Jilț Sud.
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