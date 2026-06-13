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Destin crunt: doi frați mineri au murit în același loc

O nouă tragedie la Cariera Jilț Sud

O nouă tragedie la Cariera Jilț Sud

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 14:36
Sursărealitatea.net

Tragedie cutremurătoare într-o familie de mineri din Oltenia. Un angajat de 52 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproximativ șapte metri înălțime, în timpul unor lucrări de reparații la Cariera Jilț Sud.

Nenorocirea s-a produs chiar în apropierea locului unde, în urmă cu mai mulți ani, și-a pierdut viața și fratele său, tot în urma unui accident de muncă.

Tragedie cu repetiție într-o familie de mineri din Oltenia

Potrivit informațiilor, bărbatul era șef de echipă și la reparația unui excavator. La un moment dat, unul dintre dispozitivele de fixare s-a desprins.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani s-a dezechilibrat și a căzut în gol de la înălțime. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața acestuia.

Moartea sa readuce în atenția drama familiei încercate, acum, de două ori.

Colegii și apropiații spun că fratele victimei și-a pierdut viața în urmă cu mai mulți ani tot într-un accident de muncă în minerit.

Inspectorii ITM și reprezentanții companiei au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

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