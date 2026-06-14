ANM: Cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică, în mai multe regiuni ale țării - HARTA

Publicat 14 iun. 2026, 11:56 Sursă realitatea.net

ANM a emis două atenționări de cod galben, valabile între 14 și 15 iunie, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și zona de munte. Sunt anunțate intensificări ale vântului de până la 80-90 km/h, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.

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