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Imaginile dezastrului: comune măturate de viituri

Inundații în România

Inundații în România

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 10:26
Sursărealitatea.net

Vremea extremă continuă să facă prăpăd în țară. Într-o localitate din județul Buzău o școală și mai multe case au fost inundate după ce râul Slănic a ieșit din matcă. În județul Olt 10 gospodării au fost luate de viituri și mai multe persoane au fost evacuate. Iar în Dâmbovița un mal s-a surpat chiar în apropiere de casele oamenilor din cauza alunecărilor de teren. Și în orele următoare sunt anunțate ploi torențiale și vijelii.

Inundații și vijelii în mai multe județe.

Este dezastrul lăsat în urmă de vijeliile și ploile torențiale din ultimele ore. Râul Slănic a ieșit din matcă și a făcut prăpăd în mai multe sate din județul Buzău.

O școală a fost inundată și cursurile au fost suspendate. Aproximativ 60 de elevi au fost evacuați de urgență după ce nivelul apei a ajuns la peste 20 de centimetri în interiorul școlii.

Inundațiile au făcut ravagii și în Drăgănești, Olt, unde 10 gospodării au fost inundate din cauza scurgerilor de pe versanți. Autoritățile au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodării.

La Florești, în județul Cluj, un bărbat a rămas împotmolit cu motocicleta pe șoseaua care s-a transformat într-un adevărat râu după ce canalizarea nu a mai făcut față ploilor abundente.

Iar La Dâmbovița un mal s-a surpat din cauza alunecărilor de teren. Oamenii stau cu teama că în orice moment pot rămâne fără case sau fără animalele din gospodărie.

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