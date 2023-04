Într-o intervenție în cadrul emisiunii „România Suverană”, Anca Alexandrescu a comentat comunicatul-bombă prin care DNA confirmă că Rareș Bogdan nu e ținta în scandalul produs ca urmare a șpăgilor uriașe.

„Încă de joi, când un alt post de televiziune a anunțat de dimineață că Rareș Bogdan va fi arestat, noi am intervenit.

Pe mine m-au certat telespectatorii, pentru că așa au zis că i-am luat apărarea. Am zis că nu am luat apărarea, ci pur și simplu nu se verifică informațiile pe care le dau. Am și vorbit cu Rareș, a intrat în direct, a intrat apoi și la tine, a dezbătut pe larg.

Mai mult de atâta, în această seară, cu puțin timp în urmă, Direcția Națională Anticorupție a dat un comunicat să facă niște precizări în legătură cu stenogramele care au apărut în spațiul public, au precizat faptul că nu ei au dat informațiile care au apărut în spațiul public, că acel material care a intrat și în posesia noastră și în posesia tuturor jurnaliștilor, a fost predat avocaților pe semnătură și că este infracțiune prezentarea publică din partea avocaților a acelor documente. Ei îi suspectează pe avocați.

Dar cea mai importantă precizare este că în acest moment, în acest în acest stadiu al dosarului, nu s-a cerut ridicarea imunității pentru nici o altă persoană din în afară de cele 5 care au fost puse sub acuzare și comunicate oficial, nu s-a făcut niciun demers. Nu este nimic adevărat, iată, din ceea ce au zis celelalte televiziuni că urmează să fie arestat pe Rareș Bogdan.

Încă o dată, noi dovedim ca Realitatea Plus este un post de televiziune echilibrat care prezintă informații corecte și adevărate. O să vedeți în continuare că tot ceea ce am spus noi se va verifica, probabil că vor fi și alte informații.

Eu mai am o informație și legată de procurorul care se ocupă de acest caz. Nu vreau încă să o fac publică, dar zilele următoare am să spun mai multe detalii. Ceea ce este important este Alexandra, că noi am dovedit încă o dată că nu spunem decât adevărul și că ne informăm absolut corect telespectatorii. Nu pe surse nu pe funcție de interesele politice ale unora și altora,” a spus Anca Alexandrescu.