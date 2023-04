Trăim într-o eră a violențelor și nu mă refer doar la războiaiele purtate între națiuni. Pandemia de coronavirus nu ne-a apropiat, așa cum am fi separat. Din contră, ne-am alienat unii de alții, am devenit mai rai, egoiști. Suntem constant împărțiți în categorii care sunt mereu în antiteza: vacciniști și antivaccinisti, putinisti și antiputinisti, credincioși și atei, săraci și bogați, speciali și obișnuiți.

Fibrele care țineau cândva societatea se destramă rapid: nu mai exista empatie, respect, regulile sunt încălcate constant iar legile sunt croite cu dedicație pentru grupuri de interese și în defavoarea celor mulți. În acest peisaj al haosului, mereu apar noi breșe care ne arata tragedia timpurilor noastre. Astăzi, la un prestigios liceu din capitala României, o tânără profesoară a fost înjunghiată de un elev. Totul a pornit de la un test surpriza pe care dascălul îl pregătise. Școlile noastre, cândva temple ale educației de pe băncile cărora se nășteau genii care își puneau amprenta asupra dezvoltării societății, au devenit ring de box și arene ale unor scene sângeroase. Am prezentat numeroase cazuri de bullying între elevi, dascăli și părinți. Nimeni nu vrea sa ia măsuri pentru a opri acest val de atrocități care ne înfioară zilnic. Nici măcar acele comisii împotriva violentelor, pe care ministrul Monica Anisie le-a creat, nu funcționează. Teroarea a pus stăpânire peste sistemul de educație, iar statul este incapabil sa aplice măsuri coercitive. Și cum sa fie asa, cât totul este politizat în exces în această țară. În sistemul de învățământ am avut în 34 de ani cam tot atâția miniștri. Fiecare vine cu ideile sale, pune bazele pentru reforme dar nu apuca să le finalizeze. Instabilitatea guvernamentală de care am avut parte după revoluția furată și-a pus în mod nefericit amprenta iar efectele negative se observa cu ochiul liber. Droguri, violență, bătăi și umilință, asta a devenit școala românească astăzi. Ca mamă care crește cinci prunci sunt înspăimântată de tot ce se petrece în jurul nostru. Asta ne dorim pentru cei pe care îi creștem ca să preia această țară după noi? Suntem prinși într-o spirală a neputinței și nimeni nu vrea să își asume reconstrucția acestei țări. De aici, de la acest pupitru, fac seară de seară apel la politicieni să investească urgent în educație! În salariile dascălilor, în reconstrucția școlilor, în noi legi care să schimbe din temelii acest sistem de care depinde viitorul României! Este cel mai sigur pariu pentru acest popor! Generațiile care vin din urmă vor fi nevoiți să repare erorile noastre, ale celor de azi și de ieri. Dragi politicieni, de la orice partid ori coaliție sunteți, dați-vă mâna pentru acest proiect vital. Lăsați gargara și minciuna, lăsați liveurile pe internet, scandalul dintre voi și uniți-vă pentru români și România! Până atunci însă, vedem că salariile bugetarilor ar putea fi înghețate din nou, așa cum au declarat surse guvernamentale pentru Realitatea PLUS. Nici angajări nu vor mai putea fi făcute la stat de la 1 mai. Totul în condițiile în care profesorii, polițiștii și alte categorii mai au de primit majorări salariale restante pentru că nu au ajuns cu veniturile la nivelul prevăzut în lege. Ba mai mult, profesorii amenință cu proteste uriașe. Veștile rele nu se opresc aici: Comisia Europeană nu este de acord cu modificările trecute prin Senat la legea pensiilor iar coaliția trebuie să prezinte un nou proiect și să respecte toate indicațiile din raportul Băncii Mondiale, ca să nu piardă miliardele de la UE, bani vitali pentru dezvoltarea acestei țări. Dragilor, suntem aproape de sărbătoarea Învierii Domnului și sper că și noi, ca națiune, vom reuși să lăsăm în urmă toată ura care ne separă și să punem început bun. Să facem pace, mai ales că suntem în post, moment de reflecție pentru noi toți. Azi am făcut pace cu Avram Gal, social-democratul pe care l-am criticat că s-a lăudat cu platoul lui de 1.200 de lei, cât o pensie minima, rezultat al performanțelor politice al partidului din care face parte. Ei bine, domnul Gal a vorbit cu Valentin Guia să identifice 20 de familii vulnerabile pentru a le dărui câte un miel, cozonac, ouă și pască, dar și toate bunătățile care trebuie sa se regăsească pe masa fiecărui roman de sărbători. Astfel de gesturi sunt de lăudat, sunt de apreciat și de susținut. În dorința de a se uni gândurile bune și vor reuși să îmbunătățească nivelul de trai al romanilor ca fiecare sa poată veni la acest restaurant unde platoul cu carne este 1.200 lei. Sa guste tot romanul, nu? Și referitor la carne, domnul Gal m-a asigurat ca 90% din produsele din restaurantul sau sunt românești, provenite de la fermierii autohtoni! Am văzut și o filmare în acest sens în care ne arată că doar 10% din marfa este din SUA. Bravo! Este un exemplu de urmat pentru toți deținătorii de restaurante, care să aibă 90% din ingrediente din producție locală, ca să investim banii și ii lăsam aici în România! Până ne ajută alții, dacă ne vor ajuta în timp util, să ne ajutam noi intre noi, cumpărând de la ai noștri. Dezechilibrul importurilor poate fi oprit. Ieri, în ultima parte a emisiunii a intrat în direct doamna Dorina, telespectatoarea noastră fidela din Spania. Dânsa a spus că politicienii noștri merg cu alte intenții în Diaspora, decât acelea de a-i ajuta pe cei plecați departe de casă. Și pentru ca au fost invocați și preoții romani de acolo, vreau sa cred ca duhovnicii noștri fac ceea ce trebuie, adică să se roage și nu să intre în jocurile politice! Tot așa cum vreau sa cred și ca fiecare diasporean are discernământ și curaj sa își asume ce gândește. Iar dacă schimbarea pe care și-o dorește trebuie să vină cu discernământ la vot, acolo unde ștampila trebuie pusă în căsuța cu cel cea care ii reprezintă problemele și ii identifica rezolvările. Nu pot sa cred ca încă mai poți cumpăra voturile cu câteva sute de euro! Cei care se vând pentru câțiva euro în plus sunt complici și la exodul romanilor în străinătate, dar și la falimentarea țării! Ce va fi România fără resursa umană? Fără romani? Aș vrea să mai adaug încă ceva legat de restaurante: vreau sa îmi dați motive, dragi politicieni, ca după 2024 sa va apreciez rezultatele și să vin în fața telespectatorilor mei cu vesti bune, cu imagini și povesti de succes, despre cum am repornit industria, cum am salvat economia, cum am creat locuri de muncă, ori cum ne-am adus diasporenii acasă și am reîntregit familiile. Vreau să prezint imagini despre cum ne respectam seniorii cu servicii medicale bune, cu activități de socializare eficiente, ca să le prelungim viața cât mai mult. Știți cât de mult contează o vorba buna? O îmbrățișare? O discuție de doar 20 de minute? Enorm! Demența senilă, ori boala alzheimer se instalează mai repede la personale care suferă de singurătate. Și dacă le mai asigurați și o pensie din care sa își permită și vacanța de recuperare medicală și mese la restaurant, atunci chiar o sa va zic de 10 ori „bravo” pentru că ați reușit sa aduceți binele într-o Românie care acum suferă cumplit. Cred că motivul pentru care bunicii și părinții noștri rezistau o viață împreună este acela că nu aveau mii de „prieteni”, adică urmăritori, pe rețelele sociale care le dădeau sfaturi, opinii și mesaje personale. Azi, când o relație are probleme, indiferent de natura ei, fie că e una de iubire, de colegialitate, de prietenie, de parteneriat, nu ne ne mai agităm să o salvăm. Asta pentru simplul fapt că „avem mai multe opțiuni” și mai mulți oameni care ne plac, aparent. Având acest sentiment fals de „siguranță” credem în „aprecierea mai multor persoane”. Nimeni nu se mai zbate pentru cineva și dacă te lupți, pari disperat. În această lume decadentă oricine poate fi schimbat, indiferent cine este sau ce face. Există studii care arată că relațiile în zilele noastre, în care există atât de multă tehnologie și informație durează maxim 2-3 ani. Pentru că am ajuns să trăim în online, ne refugiem în rețele sociale precum facebook, instagram, twitter, ori nenorocirea de tik-tok, care distruge mințile copiilor și transformă orice individ lipsit de cultură și talent în modele de urmat. Stimați români, vom schimba această țară abia atunci când vom înțelege că, de fapt, iubirea este singurul lucru pentru care merită să trăim pe acest pământ. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, dragi telespectatori, să ne dăm mâna și să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.

Sursa: Realitatea de Bucuresti