”În urma atentatului din 7 octombrie, am descoperit cine ne sunt adevărații prieteni”, este declarația făcută de ambasadorul Israelului in Romania, de Ziua Națională a Israelului. Evenimentul din Capitală a reunit lideri politici și diplomați. Legăturile dintre cele două țări sunt mai strânse ca niciodată, au reiterat participanții la ceremonie. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru a luat parte la evenimentul de la Opera Națională unde a stat de vorbă cu ambasadorul Israelului în România Reuven Azar, cu președintele PNL Nicolae Ciucă și cu europarlamentarul Rareș Bogdan.

„Am avut un an dificil, dar Israelul este puternic și rezistent. Ne place să sărbătorim cu toți prietenii noștri din România. Sărbătorim independența Israelului. Vom reuși, iar asta datorită sprijinului prietenilor noștri, inclusiv România. „, a spus ambasadorul Israelului. Ceremonia a avut loc la Opera Națională București. La eveniment a participat și președintele PNL, Nicolae Ciucă, alături de prim-vicepreședintele Rareș Bogdan. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, la Ziua Națională a Israelului: „A fost o seară de celebrare, solidaritate și prietenie” „Este un moment pentru toți oamenii politici să înțeleagă unde duce această politică de dezbinare, de ură și am spus de mai multe ori că societatea noastră are nevoie de un echilibru, de stabilitate, de unitate. „, a declarat și Nicolae Ciucă. Reuven Azar a declarat în cadrul aniversării Zilei Israelului că anul acesta își va încheia mandatul în țara noastră. El a declarat că este recunoscător României pentru sprijin și că speră că relațiile vor fi în continuare bune cu noul ambasador.