FCSB a învins Farul cu 3-2, în deplasare, în play-out-ul Superligii

Târnovanu a gafat la ambele goluri ale gazdelor.

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Superligii, scrie Realitatea Sportivă.

La Ovidiu, bucureştenii l-au pierdut pe Miculescu, accidentat şi înlocuit încă din minutul 22. Gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize, prin Radaslavescu, din pasa lui Maftei, însă o parte de vină la gol o are şi portarul Târnovanu.

Elevii lui Mirel Rădoi au întors rezultatul în decurs de numai opt minute din partea secundă. Mai întâi a egalat Joao Paulo, în minutul 56, cu un şut plasat din afara careului.

Şase minute mai târziu Octavian Popescu a pasat de pe stânga în faţa porţii şi Cisotti i-a adus pe oaspeţi în avantaj, pentru ca în minutul 64 Florin Tănase să pătrundă în dribling şi să înscrie al treilea gol al roş-albaştrilor.

Târnovanu a mai gafat odată şi le-a dat şansa gazdelor să înscrie prin Alibec, în minutul 72, iar finalul a fost cu emoţii pentru bucureşteni.

S-a încheiat însă Farul – FCSB 2-3 şi bucureştenii sunt pe primul loc în play-out, cu 33 de puncte. Farul e pe locul 7, având 23 de puncte.