Zelenski, reacție dură după explozia dronei la Galați: „Suntem pregătiți să sprijinim România. Rusia trebuie să simtă pierderi reale”

Sursă: realitatea.net

Președintele Volodimir Zelenski condamnă ferm atacul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane, afirmând că Moscova trebuie sancționată „puternic și eficient”.

Liderul ucrainean a transmis că incidentul de la Galați este parte a unei serii de atacuri deliberate asupra infrastructurii civile din sudul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Într-un mesaj pe X, Zelenski a transmis „însănătoșire grabnică celor răniți. Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar.”

Pe de altă parte, liderul ucrainean a cerut Uniunii Europene sancțiuni mult mai dure.

„Este necesar să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Rusia trebuie să simtă pierderi semnificative pentru atacurile sale.”

Președintele Ucrainei avertizează că Moscova încearcă să extindă conflictul și cere acțiuni coordonate pentru a preveni escaladarea.