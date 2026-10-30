Super El Niño, avertisment alarmant pentru întreaga planetă
Super El Niño
Super El Niño ar putea fi asociat cu 857.000 de decese suplimentare din cauza căldurii extreme. Nigeria, India și Indonezia se numără printre țările expuse.
Un episod extrem de puternic al fenomenului climatic El Niño ar putea avea consecințe grave asupra sănătății populației la nivel mondial. Potrivit celor mai recente estimări ale cercetătorilor de la Climate Impact Lab, numărul deceselor suplimentare asociate căldurii extreme ar putea ajunge la aproximativ 857.000 în perioada analizată, până în martie 2027. O hartă interactivă indică regiunile în care populația este expusă celor mai mari riscuri.
Estimările evidențiază impactul potențial al temperaturilor neobișnuit de ridicate, în special în țările vulnerabile din Africa, Asia și America de Sud. Dintre acestea, Nigeria, India, Indonezia și Brazilia se numără printre statele care ar putea înregistra cele mai multe decese suplimentare asociate căldurii.
Cercetătorii atrag atenția că efectele fenomenului nu se limitează la caniculă. Modificările regimului precipitațiilor pot favoriza seceta, incendiile de vegetație și inundațiile, cu urmări asupra agriculturii, resurselor de apă și siguranței alimentare.
Peste 857.000 de decese suplimentare, estimate de cercetători
Potrivit datelor publicate de Climate Impact Lab, numărul total al deceselor suplimentare asociate temperaturilor extreme ar putea ajunge la aproximativ 857.000 pe parcursul episodului climatic analizat.
Din acest total, aproximativ 373.000 de decese sunt estimate pentru următoarele șase luni ale perioadei de prognoză. Cifrele reprezintă proiecții statistice și nu un bilanț al unor victime deja înregistrate.
Estimările sunt realizate prin compararea impactului temperaturilor prognozate cu nivelurile de mortalitate asociate condițiilor climatice obișnuite. Cercetătorii iau în calcul diferențele dintre regiuni, inclusiv condițiile climatice locale și vulnerabilitatea populației la căldură.
Rezultatele sunt prezentate prin intermediul unei hărți interactive, care permite identificarea zonelor în care efectele temperaturilor extreme ar putea fi cele mai grave.
Nigeria și India, printre țările cu cele mai mari riscuri
Conform estimărilor actualizate ale Climate Impact Lab, Nigeria ar putea înregistra aproximativ 56.000 de decese asociate căldurii pe parcursul perioadei analizate.
India se află, de asemenea, printre țările cele mai expuse, cu aproximativ 55.000 de decese estimate. În cazul acesteia, o parte importantă a riscului este prognozată pentru luna martie, când temperaturile pot crește semnificativ în numeroase regiuni.
Indonezia ar putea înregistra aproximativ 29.000 de decese suplimentare asociate căldurii, în timp ce în Brazilia estimările indică un total de aproximativ 19.000.
Aceste cifre evidențiază distribuția inegală a riscurilor climatice. Impactul depinde nu doar de intensitatea temperaturilor, ci și de capacitatea comunităților de a se adapta, de accesul la servicii medicale și de existența unor măsuri eficiente de protecție împotriva caniculei.
Ce este fenomenul El Niño și de ce poate intensifica temperaturile?
El Niño este un fenomen climatic natural caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial.
Această modificare influențează circulația atmosferică și poate schimba tiparele de temperatură și precipitații în numeroase regiuni ale lumii. În funcție de intensitatea episodului și de particularitățile climatice locale, unele zone pot traversa perioade de căldură extremă și secetă, în timp ce altele se pot confrunta cu precipitații abundente și inundații.
Denumirea de „Super El Niño” este folosită pentru a descrie un episod deosebit de intens al fenomenului. Efectele sale se suprapun peste tendința de încălzire globală, ceea ce poate amplifica riscurile asociate temperaturilor extreme.
Specialiștii subliniază însă că impactul concret diferă de la o regiune la alta și depinde de evoluția condițiilor meteorologice.
Secetă, incendii și inundații. Efectele pot depăși criza provocată de caniculă
Temperaturile extreme reprezintă doar una dintre consecințele posibile ale unui episod puternic El Niño.
Modificările regimului precipitațiilor pot provoca secete prelungite, pot afecta culturile agricole și pot reduce disponibilitatea apei în zonele vulnerabile. În condiții de căldură intensă și vegetație uscată, riscul incendiilor poate crește.
În alte regiuni, schimbările circulației atmosferice pot favoriza precipitațiile abundente și inundațiile. Aceste fenomene pot afecta locuințele, infrastructura și activitățile economice, iar distrugerea culturilor agricole poate pune presiune suplimentară asupra aprovizionării cu alimente.
Consecințele pot fi deosebit de grave pentru comunitățile care dispun de resurse limitate pentru gestionarea dezastrelor și pentru protejarea populației.
Harta interactivă arată unde sunt cele mai mari riscuri
Climate Impact Lab a dezvoltat un instrument interactiv care prezintă estimările privind mortalitatea suplimentară asociată căldurii în mii de regiuni din întreaga lume.
Harta permite analizarea diferențelor dintre state și regiuni, oferind autorităților informații care pot contribui la prioritizarea măsurilor de intervenție.
Printre soluțiile care pot reduce riscurile se numără sistemele de avertizare timpurie, accesul la servicii medicale, asigurarea apei potabile și amenajarea unor spații răcoroase pentru persoanele expuse temperaturilor extreme.
Cercetătorii consideră că identificarea din timp a zonelor vulnerabile poate ajuta autoritățile să direcționeze resursele către comunitățile care au cea mai mare nevoie de sprijin.
Estimările privind cele aproximativ 857.000 de decese suplimentare trebuie interpretate ca proiecții, nu ca un bilanț cert. Numărul efectiv al victimelor va depinde de evoluția temperaturilor, de durata fenomenului și de eficiența măsurilor de protecție adoptate în regiunile afectate.
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News