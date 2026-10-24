Amenzi de aproape 800.000 de lei după un control pe un șantier de blocuri din cartierul Narciselor din Târgu Jiu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:53

Inspectorii de muncă au dat amenzi de aproximativ 800.000 de lei după un control amplu pe șantierul din cartierul Narciselor din Târgu Jiu, unde se construiesc mai multe blocuri. Informația a fost anunțată miercuri de purtătorul de cuvânt al instituției, Bianca Văcaru.

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