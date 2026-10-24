Amenzi de aproape 800.000 de lei după un control pe un șantier de blocuri din cartierul Narciselor din Târgu Jiu

Inspectorii de muncă au dat amenzi de aproximativ 800.000 de lei după un control amplu pe șantierul din cartierul Narciselor din Târgu Jiu, unde se construiesc mai multe blocuri. Informația a fost anunțată miercuri de purtătorul de cuvânt al instituției, Bianca Văcaru.
Potrivit acesteia, verificările au vizat angajatorii care desfășoară activități în această zonă, inspectorii efectuând controale inopinate la 19 societăți.
În timpul acțiunii, au fost identificate peste 300 de persoane la muncă, dintre care 13 prestau activitate fără a avea încheiate în formă scrisă contracte individuale de muncă.
În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 62 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 797.500 de lei, și au fost dispuse 155 de măsuri pentru remedierea deficiențelor și intrarea în legalitate.
La acțiunea care a avut loc pe 2 octombrie au participat 20 de inspectori de muncă cu atribuții de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a verificărilor, inspectorii au beneficiat de sprijinul reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, aproximativ 50 de jandarmi fiind prezenți la fața locului.
La începutul acestui an, pe șantierul din zona Narciselor, unde sunt ridicate mai multe blocuri, a avut loc un accident de muncă. Un muncitor a căzut de pe o schelă, fiind transportat la spital.