Guvernul pregătește o rectificare bugetară de urgență. Unde ajung cele 5 miliarde de lei
Guvernul Luca Niculescu
Guvernul pregătește o rectificare bugetară de 5 miliarde de lei pentru spitale, medicamente, Ministerul de Interne și autoritățile locale.
Guvernul pregătește o rectificare bugetară de aproximativ 5 miliarde de lei, prin care urmărește să asigure finanțarea spitalelor, plata medicamentelor și funcționarea instituțiilor publice până la sfârșitul anului. Decizia urmează să fie discutată în ședința Executivului din 30 octombrie 2026, în contextul în care ministerele au solicitat suplimentări bugetare mult mai mari decât resursele disponibile.
Guvernul intervine pentru deblocarea finanțării spitalelor
Executivul încearcă să rezolve problemele urgente de finanțare din sistemul sanitar și din alte domenii esențiale ale administrației publice.
Proiectul primei rectificări bugetare din 2026 prevede redistribuirea unor fonduri în valoare de aproximativ 5 miliarde de lei, cu prioritate pentru instituțiile care riscă să întâmpine dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.
Măsura vine după ce mai multe ministere au semnalat că au nevoie de resurse suplimentare pentru continuarea activității și achitarea obligațiilor financiare.
Potrivit informațiilor publicate de presa centrală, solicitările instituțiilor ar însuma aproximativ 60 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat însă că bugetul nu permite acoperirea integrală a tuturor cererilor.
În aceste condiții, autoritățile trebuie să stabilească prioritățile și să direcționeze banii către domeniile în care există cele mai mari riscuri de blocaj financiar.
Ce sume sunt prevăzute pentru sănătate și medicamente
Sistemul sanitar se află printre principalele beneficiare ale rectificării bugetare.
Potrivit proiectului prezentat de Ministerul Finanțelor, sunt prevăzute aproximativ 3,2 miliarde de lei pentru medicamente și servicii medicale, precum și alte 774 de milioane de lei pentru sistemul sanitar.
Fondurile sunt destinate susținerii cheltuielilor medicale și asigurării continuității serviciilor oferite pacienților.
Lipsa resurselor financiare poate pune presiune asupra spitalelor, mai ales în ceea ce privește achiziția medicamentelor, materialelor sanitare și plata serviciilor necesare desfășurării activității.
Premierul Luca Niculescu a declarat că sistemul medical trebuie să funcționeze fără blocaje și că nici pacienții, nici personalul medical nu ar trebui să suporte consecințele problemelor de finanțare.
Șeful Executivului a subliniat că finanțarea sănătății reprezintă o prioritate, inclusiv în perioadele în care autoritățile trebuie să gestioneze strict cheltuielile publice.
Bani suplimentari pentru Ministerul Afacerilor Interne
Proiectul rectificării bugetare include și fonduri suplimentare pentru Ministerul Afacerilor Interne.
Conform informațiilor publicate, instituția ar urma să beneficieze de peste 600 de milioane de lei, bani destinați acoperirii unor necesități financiare până la sfârșitul anului.
Alocarea urmărește să permită continuarea activităților instituțiilor din subordine și achitarea cheltuielilor prevăzute în buget.
În paralel, proiectul include fonduri pentru alte domenii considerate prioritare, în funcție de necesarul financiar identificat de autorități.
Agricultura primește fonduri pentru proiectele aflate în derulare
Un alt domeniu vizat de rectificarea bugetară este agricultura.
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.net, proiectul prevede alocări de aproape 1,5 miliarde de lei pentru proiecte din acest sector.
Fondurile sunt importante pentru continuarea programelor aflate în desfășurare și pentru acoperirea obligațiilor financiare aferente măsurilor de sprijin.
În același timp, Guvernul trebuie să țină cont de resursele disponibile și de obiectivele privind reducerea deficitului bugetar.
Autoritățile locale ar putea primi peste 2,7 miliarde de lei
Proiectul de rectificare include și suplimentarea cu peste 2,7 miliarde de lei a sumelor defalcate din TVA destinate bugetelor locale.
Aceste resurse sunt relevante pentru autoritățile locale, care trebuie să asigure finanțarea unor servicii publice și să acopere cheltuielile prevăzute în bugetele proprii.
În același timp, rectificarea presupune și diminuarea unor alocări pentru alte ministere și instituții, în funcție de execuția bugetară și de necesarul estimat până la sfârșitul anului.
Prin urmare, măsura nu presupune doar alocarea unor bani suplimentari, ci și redistribuirea resurselor între instituțiile publice.
De ce au cerut ministerele suplimentări bugetare
Solicitările de finanțare au apărut în contextul presiunilor asupra cheltuielilor publice și al necesității de a asigura funcționarea instituțiilor în ultimele luni ale anului.
Ministerele au nevoie de bani pentru plata unor obligații curente, susținerea serviciilor publice și continuarea programelor aflate în derulare.
Cu toate acestea, valoarea totală a solicitărilor depășește semnificativ suma pe care Guvernul intenționează să o redistribuie prin prima rectificare bugetară.
Din acest motiv, autoritățile încearcă să identifice cele mai urgente nevoi și să evite apariția unor blocaje în domenii esențiale, în special în sănătate.
Guvernul pregătește o nouă rectificare bugetară în noiembrie
Prima rectificare bugetară din 2026 ar putea fi urmată de o a doua intervenție în luna noiembrie.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, următoarea etapă ar urma să vizeze acoperirea altor obligații financiare și asigurarea fondurilor necesare funcționării ministerelor până la sfârșitul anului.
Decizia va depinde de situația financiară a statului, de execuția bugetară și de resursele disponibile.
Guvernul trebuie să gestioneze simultan nevoile urgente ale instituțiilor publice și obiectivele fiscale asumate pentru 2026.
Rectificarea bugetară este esențială pentru asigurarea continuității serviciilor publice, însă distribuirea efectivă a fondurilor va depinde de forma finală a actului normativ și de alocările aprobate oficial.
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