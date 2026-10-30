Autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în scădere cu 15,5% în primele nouă luni

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 15,5% în primele nouă luni ale anului 2026, la 24.016, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), tendința negativă s-a înregistrat în toate regiunile de dezvoltare din România. Cele mai mari scăderi ca număr absolut au fost raportate în Nord-Est, cu minus 1.166 autorizații, urmată de Sud-Muntenia (-705) și Vest (-663).
În luna septembrie 2026, s-au eliberat 2.225 autorizații pentru clădiri rezidențiale, reprezentând o scădere de 24,4% față de august 2026 și de 38,2% față de septembrie 2025. Suprafața utilă totală aprobată în luna respectivă a fost de 680.611 mp, cu o reducere de 5,7% față de luna precedentă.
Din totalul autorizațiilor pentru locuințe din septembrie, 68,5% se referă la zona rurală. În profil teritorial lunar, scăderea numărului de autorizații a fost vizibilă în majoritatea regiunilor, cu excepția Centru, unde s-a înregistrat o creștere de 49 de autorizații față de august.
Clădiri nerezidențiale
Pentru clădirile nerezidențiale, numărul autorizațiilor eliberate în septembrie 2026 a fost de 420, în scădere cu 25,9% față de luna anterioară. Suprafața utilă totală pentru acest tip de construcții a atins 247.045 mp, cu o reducere de 13,3% față de august.
Comparativ cu septembrie 2025, INS evidențiază o scădere a numărului de autorizații pentru clădiri rezidențiale cu 38,2% și a suprafeței utile totale cu 32,7%. Aceeași tendință negativă s-a observat și la clădirile nerezidențiale, cu o scădere a numărului de autorizații de 31,1% și a suprafeței utile de 34,6% față de aceeași lună din anul precedent.