Economie· 1 min citire

Ministrul Economiei cere majorarea voucherelor de vacanță și investitii in turismul balnear

Voucherele de vacanta ar putea crește în valoare

Voucherele de vacanta ar putea crește în valoare

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat30 oct. 2026, 12:36
Sursăstiripesurse

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat vineri că susține majorarea substanțială a voucherelor de vacanță, reducerea acestora afectând negativ sectorul HoReCa. Oficialul va participa luni la o întâlnire cu miniștrii turismului din UE la Londra.

Daniel Zamfir a afirmat într-o conferință de presă susținută la sediul ministerului că reducerea valorii voucherelor de vacanță la 700 de lei brut a avut consecințe negative asupra industriei ospitalității. Potrivit ministrului, majoritatea beneficiarilor nu au mai folosit aceste vouchere după scăderea cuantumului.

Ministrul Economiei a precizat că a discutat deja această problemă cu reprezentanții sectorului turistic și a transmis premierului și ministrului Finanțelor necesitatea unei schimbări. Zamfir consideră că voucherele trebuie analizate nu doar ca un beneficiu pentru angajați, ci și din perspectiva impactului economic asupra operatorilor din turism.

Da, am avut o discuție cu reprezentanții din turism și, într-adevăr, am constatat și eu că încasările la bugetul statului, după ce voucherele de vacanță au fost reduse la 700 de lei brut, ceea ce a fost o lovitură, practic, dată industriei HoReCa aici, mai ales că majoritatea celor care accesau acele vouchere nu le-au mai folosit ca atare.

a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei Daniel Zamfir

Oficialul a subliniat importanța factorului multiplicator al acestor măsuri în economie. El a menționat că este o prioritate pentru el să reintroducă sau să crească substanțial cuantumul voucherelor de vacanță.

Am spus-o din prima zi și premierului și Ministrul de Finanțe. Îmi doresc ca voucherele de vacanță, care sunt un stimul real în industria HoReCa, să fie, mă rog, reintroduse, nu pot spune că ele există și acum, dar să creștem substanțial cuantumul voucherelor de vacanță.

a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei Daniel Zamfir

Pe lângă voucherele de vacanță, ministrul a anunțat intenția de a susține investițiile în turism, cu accent pe sectorul balnear. Zamfir consideră că România are un potențial uriaș în această zonă și va insista pentru derularea unor investiții importante.

După cum am spus și la investire, o spun și acum și o să vă spun de fiecare dată, pentru mine industria turismului este una din industriile prioritare, pentru că România are un potențial uriaș, mai ales în zona balneară și acolo voi insista foarte mult ca să se deruleze investiții importante în acea zonă.

a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei Daniel Zamfir

Ministrul Economiei va pleca luni la Londra, unde va participa la o întâlnire cu miniștrii turismului din Uniunea Europeană. Scopul deplasării este creșterea vizibilității României ca destinație turistică internațională și atragerea turiștilor străini.

Chiar luni plec la Londra la întâlnirea cu ministrii turismului în toată Uniunea Europeană, vreau ca România să fie cunoscută ca o destinație și să fie atrăgătoare pentru mulți turiști străini.

a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei Daniel Zamfir
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