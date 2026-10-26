Angajări în sistemul public de sănătate din județul Gorj
Angajări în sistemul public de sănătate din județul Gorj
Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești scoate la concurs două posturi de medic în medicina de urgență. Vezi condițiile și calendarul înscrierilor.
Spitalul din Târgu Cărbunești angajează medici. Două posturi disponibile la Urgențe
Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, din județul Gorj, organizează un concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de medic în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe. Posturile sunt disponibile pe perioadă nedeterminată, iar persoanele interesate își pot depune dosarele de înscriere până la începutul lunii noiembrie.
Potrivit anunțului publicat de unitatea medicală, se caută un medic specialist în medicină de urgență și un medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, în aceeași specialitate.
Ce posturi de medic sunt scoase la concurs în Gorj
Cele două posturi sunt destinate specialiștilor care doresc să lucreze în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe al Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești.
Concret, unitatea medicală caută:
un medic specialist în medicină de urgență;
un medic rezident în ultimul an de pregătire, specialitatea medicină de urgență.
Angajările se vor face pe perioadă nedeterminată, conform anunțului de concurs.
Care sunt condițiile de înscriere
Candidații trebuie să fi absolvit Facultatea de Medicină și să prezinte documentele care atestă pregătirea profesională.
Pentru postul de medic specialist este necesar certificatul care confirmă obținerea specialității. În cazul medicului rezident, dosarul trebuie să includă ordinul de confirmare în rezidențiat și carnetul de rezident vizat pentru anul în curs.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă și documentele administrative solicitate de unitatea medicală, printre care formularul de înscriere, actele de studii, certificatul de membru al organizației profesionale, cazierul judiciar, adeverința medicală și CV-ul.
Candidații sunt sfătuiți să consulte anunțul oficial pentru lista completă a documentelor și condițiile specifice fiecărui post.
Calendarul concursului de la Spitalul Târgu Cărbunești
Conform calendarului publicat de spital, înscrierile se desfășoară până la 6 noiembrie 2026, ora 15:00.
Etapele concursului sunt programate astfel:
6 noiembrie 2026, ora 15:00 – termenul-limită pentru depunerea dosarelor;
9 noiembrie 2026 – selecția dosarelor;
16 noiembrie 2026, ora 09:00 – proba scrisă;
19 noiembrie 2026, ora 09:00 – proba clinică sau practică pentru candidații declarați admiși;
24 noiembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale.
Unde se depun dosarele și de unde pot fi obținute informații
Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul RUNOS al Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești, situat pe strada Eroilor, nr. 51, în județul Gorj.
Informații suplimentare despre condițiile de participare, bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul oficial al unității medicale, www.spitalcarbunesti.ro.
Candidații pot solicita detalii și de la Compartimentul Resurse Umane, la numărul de telefon 0253 378 165, interior 1016.
Prin acest concurs, Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești urmărește ocuparea a două posturi de medic în structura de primiri urgențe, într-un domeniu esențial pentru acordarea asistenței medicale de urgență în județul Gorj.
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