Tragedie pe Valea Oltului. Două femei au murit, iar opt persoane au fost implicate. A fost activat Planul Roșu

Două femei au murit într-un accident grav pe DN7, în zona Lazaret. Opt persoane au fost implicate, iar autoritățile au activat Planul Roșu.
Tragedie pe Valea Oltului, în noaptea de joi spre vineri. Două femei și-au pierdut viața în urma unui accident rutier grav produs pe DN7, în apropierea localității Lazaret, din județul Sibiu. În eveniment au fost implicate opt persoane, iar amploarea intervenției a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de intervenție.
Echipajele de salvare au ajuns de urgență la locul accidentului și au început operațiunile pentru acordarea primului ajutor și extragerea victimelor. Din păcate, în cazul celor două femei, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.
Două femei au fost găsite în stop cardio-respirator
La sosirea echipajelor de intervenție, cele două femei se aflau în stare critică, fiind inconștiente și în stop cardio-respirator. Una dintre victime era încarcerată în autoturismul implicat în accident.
Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, cele două femei nu au putut fi salvate. Medicul prezent la fața locului a declarat decesele.
Accidentul s-a soldat cu o mobilizare importantă a echipajelor de intervenție, având în vedere numărul persoanelor implicate și gravitatea situației.
Planul Roșu de intervenție, activat pe Valea Oltului
Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție pentru gestionarea situației de urgență și mobilizarea resurselor medicale și de salvare necesare.
Decizia a fost luată în contextul în care accidentul a implicat opt persoane, iar intervenția presupunea evaluarea rapidă a victimelor, acordarea asistenței medicale și gestionarea persoanelor aflate în pericol.
Planul Roșu a fost dezactivat la ora 01:30, după încheierea operațiunilor care au impus mobilizarea suplimentară a echipajelor.
Polițiștii cercetează cauzele accidentului de pe DN7
Accidentul s-a produs în apropierea localității Lazaret, pe DN7, una dintre cele mai circulate artere care traversează Valea Oltului și asigură legătura între sudul și centrul țării.
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea și pentru a determina cauzele care au dus la tragedie.
Ancheta urmează să clarifice dinamica accidentului și responsabilitățile persoanelor implicate.