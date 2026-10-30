Sorin Grindeanu: A doua rectificare bugetară va fi adoptată la mijlocul lunii noiembrie

Publicat 30 oct. 2026, 15:48 Sursă mediafax

Sorin Grindeanu a declarat vineri, 30 octombrie 2026, că a doua rectificare bugetară va fi realizată la mijlocul lunii noiembrie, după publicarea datelor oficiale ale Comisiei Europene și ale Institutului Național de Statistică.

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