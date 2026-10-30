România înregistrează cea mai mare scumpire a curentului din UE

Publicat 30 oct. 2026, 15:05 Sursă Știri de Cluj

România a avut cea mai mare creștere a prețurilor la energie din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2026, cu un avans de 51,6% la electricitate și 9,3% la gaze naturale.

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