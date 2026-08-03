România importă energie din Ucraina, cu sprijinul Republicii Moldova

România importă energie electrică din Ucraina, prin intermediul companiei Energocom din Republica Moldova, pentru a compensa deficitul apărut după oprirea Unității 1 a Centralei Cernavodă. Anunțul a venit chiar dintr-un comunicat al companiei energetice.
″Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unității 1 CNE Cernavodă și, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieței românești de energie″, a transmis SNN.
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Achiziția este realizată cu sprijinul Energocom, partener tradițional al Nuclearelectrica. Cele două companii au un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, care prevede sprijin reciproc și creșterea rezilienței energetice.
„Sprijinul acordat de Energocom arată soliditatea relației bilaterale”, transmite Nuclearelectrica, amintind că România a ajutat anterior Republica Moldova în momente critice pentru securitatea energetică.
Seceta lovește sistemul energetic: risc de oprire totală a producției de la Cernavodă
Importurile vin după ce Nuclearelectrica a oprit controlat Unitatea 1, din cauza nivelului fără precedent al Dunării, care afectează condițiile de exploatare. În prezent, și Unitatea 2 este oprită, ceea ce reduce semnificativ producția națională de energie nucleară și crește presiunea pe piața de electricitate.
Compania subliniază că parteneriatele regionale sunt esențiale pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.
Importul din Ucraina, anunțat de Ilie Bolojan în momentul instituirii alertei energetice
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la finalul ședinței extraordinare de vineri a Guvernului, instituirea stării de alertă energetică pentru întreaga lună august, în contextul problemelor majore apărute în sistemul național de producție, ca urmare a secetei care afectează debitul Dunării.
Acesta a anunțat că a discutat cu vicepremierul Ucrainei "pentru a ne susține cu producția din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclearelectrica vor discuta pentru un ajutor de urgență în orele de seară din partea Ucrainei."