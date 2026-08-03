Politica· 1 min citire

Grindeanu, despre aderarea României la euro: „Avem nevoie de stabilitate și creștere economică”

Sorin Grindeanu, președintele PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat3 aug. 2026, 13:48
SursăRealitatea.net

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în cadrul unei conferințe din Parlament că aderarea României la zona euro rămâne un obiectiv important, însă a subliniat că țara trebuie mai întâi să îndeplinească o serie de criterii economice.

Liderul PSD a precizat că România are în continuare ca țintă intrarea în zona euro, însă a arătat că acest pas depinde de îndeplinirea mai multor condiții economice.

E un demers sau eu țintă pe care trebuie s-o îndeplinim la un moment dat, dar pentru asta trebuie să îndeplinim și anumite criterii din punct de vedere economic.

Și lucrurile în acest moment cred că acestea trebuie să ne preocupe: să avem stabilitate economică, să avem creștere economică, nu scădere, să avem lucruri care aduc bunăstare și atunci, da, îndeplinim toate aceste criterii ca să trecem și la euro.

E o țintă pe care România o are, dar pentru asta trebuie să se îndeplinească multe lucruri, până atunci.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

grindeanuaderareeuroguvernPSD

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe