România, la un pas de blackout, tot mai dependentă de importuri. Semnal de alarmă tras de un expert în energie

Publicat 3 aug. 2026, 07:51 Sursă realitatea.net

Pericol fără precedent de blackout în România, în condițile în care țara noastră a ajuns să depindă de statele vecine, care nu au destulă energie nici ele. Expertul în Energie Dian Popescu a declarat în exclusivitate la emisiunea Miza Zilei, moderată de Ana Maria Păcuraru, că țara noastră este condamnată să depindă de importuri și să supraviețuiască cu ultimele centrale rămase.

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