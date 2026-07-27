Vladimir Putin lansează noi acuzații la adresa Occidentului și promite că Rusia va merge până la capăt

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 16:29

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat luni un nou atac verbal la adresa Occidentului, pe care îl acuză că recurge la „metode teroriste” în contextul în care, susține liderul de la Kremlin, nu a reușit să învingă Rusia pe câmpul de luptă. Declarațiile au fost făcute în fața deputaților din Duma de Stat, reuniți la Kremlin.

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