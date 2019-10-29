Complexul Energetic Oltenia, în pericol! În 3 ani ar putea să dispară

Cel mai mare producător de energie din Oltenia, Complexul Energetic Oltenia, deținut de stat, are pierderi uriașe în fiecare an, iar costurile cu certificatele de dioxid de carbon sunt covârșitoare.
Fără un plan de sprijin, la care încă se lucrează, Complexul Energetic Oltenia ar putea să dispară ca producător de energie în doar trei ani. În prezent, compania are aproape 14.000 de angajați în carierele sale miniere, în termocentrale sau în alte sectoare de activitate.Fără un plan de sprijin, compania ar urma să funcționeze doar cu o treime din grupurile energetice pe care le are de anul viitor, iar în doar trei ani să le oprească pe toate.Potrivit unui studiu realizat de Carbon Tracker Initiative, situația CEO nu este una singulară în Uniunea Europeană, unde patru din cinci termocentrale pierd bani.În total, pierderile din acest an ar putea fi de 6,6 miliarde de euro, producția de energie pe bază de antracit sau huilă fiind făcută neprofitabilă de creșterea uriașă a prețurilor la certificatele de dioxid de carbon.
Pierderi uriașe pentru Complexul Energetic Oltenia și în 2019
Pierd bani giganți energetici din Germania, Cehia, Polonia și Grecia, alături de cel din România. Există și termocentrale profitabile, în Polonia, unde subvențiile primite sunt generoase, dar și Germania și Olanda.În Europa, cotaţia la cărbune pentru anul următor a coborât până la 66 de dolari tona, de la 100 de dolari în urmă cu un an, însă costul certificatelor de carbon a crescut de cinci ori începând din 2017, până la 30 dolari/certificat.Sunt sute de milioane de lei pe care CEO trebuie să le plătească anual, iar Guvernul, care deține portofoliul majoritar în companie nu pare să aibă soluții pentru salvarea acestui ”mare bolnav” al energiei românești.