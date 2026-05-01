Sorin Grindeanu aruncă bomba: „România se poate guverna și fără Bolojan”

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a comparat cu fostul lider social-democrat Liviu Dragnea.

Grindeanu susține că ambii ar avea un nivel ridicat de neîncredere în rândul populației și că direcția în care este condusă țara ar fi percepută negativ de majoritatea românilor.

„Vorbim despre un om care, la fel ca Liviu Dragnea la vremea lui, are un nivel foarte mare de neîncredere. Peste 80% dintre români consideră că duce țara într-o direcție greșită”, a declarat acesta.

Liderul PSD a criticat în termeni duri activitatea premierului, pe care o consideră defectuoasă, acuzându-l că tensionează scena politică și afectează dialogul dintre partide.

„Modul în care conduce Guvernul arată iresponsabilitate. Se poate guverna România și fără el. Există viață și după această perioadă și ar trebui să fie una mai bună”, a spus Grindeanu.

Acesta a mai afirmat că actuala situație politică riscă să fie dominată de un singur lider, sugerând că premierul încearcă să controleze întreaga scenă politică, într-un mod similar cu cel din trecut.

Declarațiile vin într-un context tensionat, în care o eventuală moțiune de cenzură ar putea schimba echilibrul de putere din Guvern.