Ilie Bolojan explică scenariile moțiunii de cenzură: ce se întâmplă dacă Guvernul cade sau rămâne în funcție

Premierul Ilie Bolojan a detaliat vineri, la Suceava, posibilele evoluții politice în funcție de rezultatul moțiunii de cenzură care urmează să fie votată în Parlament.

Șeful Executivului a precizat că, în cazul în care moțiunea va fi adoptată, Guvernul nu pleacă imediat din funcție, ci va continua să administreze țara într-un regim interimar, până la învestirea unui nou cabinet.

„Dacă moțiunea trece, Guvernul va funcționa interimar până când Parlamentul validează un nou Executiv. Dacă nu trece, vom continua activitatea în mod normal, dar vor fi necesare consultări pentru a asigura o susținere parlamentară stabilă”, a explicat premierul.

Moțiunea, deja în Parlament

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost prezentată în plenul reunit al Parlamentului, fiind citită de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Documentul este susținut de 254 de parlamentari, iar dezbaterea și votul sunt programate pentru săptămâna viitoare.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este adoptată

Dacă moțiunea de cenzură obține numărul necesar de voturi, Guvernul este demis automat, conform Constituției. În această situație, Executivul rămâne în funcție doar cu atribuții limitate, ocupându-se strict de administrarea curentă a țării.

Ulterior, Președintele României va declanșa consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Acesta va trebui să formeze o majoritate și să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru a-și instala echipa guvernamentală.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este respinsă

În cazul în care moțiunea nu este adoptată, Guvernul își continuă mandatul fără restricții. De asemenea, respingerea este considerată un semnal de susținere din partea majorității parlamentare.

Totodată, inițiatorii moțiunii nu vor mai putea depune un nou astfel de demers în aceeași sesiune parlamentară, ceea ce reduce presiunea politică asupra Executivului în perioada imediat următoare.