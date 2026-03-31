Dezastru după ciclonul Deborah: drumuri distruse și comunități izolate în mai multe județe. Inundații grave în Suceava și Vrancea

Este dezastru în mai multe județe din cauza inundațiilor. În Suceava, un pod provizoriu din lemn a fost rupt de viitură, iar mii de oameni au rămas izolați. Și în Vrancea, un drum de acces spre trei sate s-a surpat din cauza ploilor torențiale.

Mii de oameni au rămas izolați, drumul a fost complet închis, iar autoritățile încearcă să găsească o soluție. În 48 de ore a plouat cât în două luni de primăvară după ce ciclonul Deborah a lovit și România, au explicat meteorologii.

În satul Doroteia din Suceava a fost ruptă puntea de lemn care a fost construită anul trecut după ce inundațiile din Broșteni au distrus podul. Autoritățile au închis circulația în zonă.

„La momentul în care situația o va permite, apele vor scădea, Primăria orașului Frasin va decide dacă acest tronson de drum va fi reluat în varianta în care era inițial sau nu. Din punctul de vedere al Instituției Prefectului, evident că oferim tot sprijinul necesar” , spune Traian Andronache, prefectul județului Suceava.

Primarul orașului Frasin a declarat că oricâte reparații s-ar face, podul nu va ține în fața furtunilor. Două poduri au fost distruse și în Ostra, iar copiii nu mai pot ajunge la școală.

Ploile au făcut prăpăd și în județul Vrancea. Cel puțin 25 de persoane au fost evacuate după ce apa a ajuns în casele lor. "Am hotărât în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să evacuăm populația, deci preventiv, da? Pentru câteva ore. Am găsit la Vânători la școala din Vânători și la Biliești. Am vorbit cu domnul primar, tot la Căminul Cultural și la sala de sport" , a declarat prefectul județului Vrancea Eusebiu Iorga .

Un drum spre care duce satele Paltin, Nereju și Spulber s-a surpat în urma ploilor torențiale. Mii de oameni au rămas blocați în sate, iar autoritățile încearcă să găsească soluții.

Un risc uriaș de inundații este și în satul Mircești, unde debitul râului Putna a crescut cu 40 de centimetri. Autoritățile au realizat un dig din 2 mii de saci de nisip și au instalat panouri mobile din aluminiu pe o lungime de 500 metri.