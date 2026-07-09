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Summitul NATO s-a încheiat. Principalele decizii ale liderilor Alianței – analiză de Ana Maria Păcuraru

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat9 iul. 2026, 07:25
Actualizat9 iul. 2026, 07:57
SursăRealitate Plus

Summitul NATO de la Ankara s-a încheiat! Liderii lumii s-au pus de acord cu privire la o serie de puncte ce vor fi respectate în următoarea perioadă, printre care răspunsul la amenințările imediate și împărțirea banilor pentru Ucraina. Au existat și tensiuni, în special legate de pretențiile lui Donald Trump, însă șeful NATO spune că membrii alianței sunt mai uniți ca niciodată. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a realizat o analiză completă.

"Summitul NATO de la Ankara s-a încheiat, iar mesajul central este simplu. Unitate afișată, dar cu fisuri vizibile. Primul pact, articolul 5 reafirmat, Ironclad. Declarația finală spune clar că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Este formula standard de coeziune repetată la fiecare summit, dar de data aceasta vine pe fondul unor tensiuni transatlantice reale.

Al doilea punct: banii. Europenii și Canada investesc deja în jur de 4% din PIB în apărare, dar și în securitate, la doar un an de la lansarea proiectului, pe 10 ani către ținta de 5%. Și s-au anunțat peste 50 de miliarde de dolari în noi achiziții militare plus extinderea producției industriale comune. Al treilea punct: Ucraina. Aliații s-au angajat la 70 de miliarde de euro pe an în sprijin militar pentru anul 2026 și anul 2027.

140 de miliarde în total pe 2 ani. Important de precizat este faptul că nu e vorba de bani suplimentari, ci de suma totală a angajamentelor deja existente, bilaterale și prin Uniunea Europeană. Al patrulea punct, Rusia rămâne oficial o amenințare pe termen lung la adresa Securității Euroatlantice. Limbajul de declarație este neschimbat față de summit-urile anterioare. Și aici vine fisura. Donald Trump l-a criticat dur pe premierul spaniol, numind Spania un partener teribil în NATO.

și a repetat pretenția asupra Groenlandei. Secretarul General Mark Rutte a încercat să stingă tensiunea, spunând că Alianța este mai unită ca niciodată. Realitatea este undeva la mijloc. Deci, practic, bani mai mulți, promisiuni mai mari pentru Chiev, retorică fermă anti-Rusia, dar și un aliat american care continuă să pună presiune pe unitatea Alianței," a opinat Ana Maria Păcuraru.

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