Advertising
Politica· 1 min citire
Șeful NATO susține atacurile SUA asupra Iranului: „Era absolut necesar”
Mark Rutte/Profimedia
Publicat8 iul. 2026, 10:21
Sursărealitatea.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la summitul Alianței desfășurat la Ankara, că recentele atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului au fost „absolut necesare”, subliniind că Washingtonul trebuie să reacționeze cu fermitate.
Citește și
- 10:10Nicușor Dan anunță o miză importantă pentru România: „Banca pentru Apărare va avea sediu la București”
- 08:56Voucherele de vacanță, folosite tot mai puțin: decontările au scăzut cu peste 60% din cauza măsurilor de austeritate
- 08:20Șeful NATO anunță o "nouă eră" de apărare: Trebuie să fim capabili să luptăm, dacă va fi nevoie - LIVE
- 07:56O nouă gafă din partea lui Radu Miruță. Șeful NATO Mark Rutte a râs de el
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News