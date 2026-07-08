Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Au votat împotriva României! PNL, USR și UDMR au preferat disciplina de partid în locul interesului național”

„Votul din Parlamentul European privind amendamentul referitor la prelungirea termenelor de implementare a proiectelor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență reprezintă încă o dovadă că, pentru unii europarlamentari români, ordinele venite de la grupurile politice europene sunt mai importante decât interesul României.
Într-un moment în care țara noastră riscă să piardă miliarde de euro din PNRR, așa cum ne spun exact cei din PNL, USR și UDMR, europarlamentarii lor au ales să voteze împotriva unui amendament care solicita Comisiei Europene să prezinte o soluție pentru continuarea și finalizarea acestor proiecte și să permită utilizarea integrală a fondurilor europene.
Nu discutăm despre un simplu exercițiu procedural. Discutăm despre șansa României de a salva investiții strategice pe care chiar guvernele PSD-PNL-USR-UDMR le-au întârziat și le-au gestionat defectuos.
Astăzi vedem cea mai mare ipocrizie politică. La București, premierul demis Ilie Bolojan și liderii coaliției repetă în fiecare zi că absorbția fondurilor din PNRR reprezintă principala prioritate a României. La Bruxelles, însă, reprezentanții acelorași partide votează împotriva unui demers care oferea o posibilitate concretă de prelungire a termenelor și de salvare a proiectelor aflate în implementare.
Nu poți pretinde că aperi PNRR în România și, în același timp, să blochezi la Bruxelles orice inițiativă care oferă o șansă în plus pentru finalizarea investițiilor.
Explicațiile invocate ulterior, potrivit cărora amendamentul nu ar fi fost perfect încadrat procedural, nu conving pe nimeni. Când interesul național este în joc, rolul unui europarlamentar român este să lupte pentru fiecare amendament, pentru fiecare oportunitate și pentru fiecare euro care poate ajunge în România.
PNL, USR și UDMR trebuie să le explice românilor de ce au ales să voteze împotriva unui demers care urmărea protejarea investițiilor din România. România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza obedienței politice față de grupurile europene sau din orgolii de partid”, a declarat europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu.
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