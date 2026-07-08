Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Au votat împotriva României! PNL, USR și UDMR au preferat disciplina de partid în locul interesului național”

„Votul din Parlamentul European privind amendamentul referitor la prelungirea termenelor de implementare a proiectelor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență reprezintă încă o dovadă că, pentru unii europarlamentari români, ordinele venite de la grupurile politice europene sunt mai importante decât interesul României.

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