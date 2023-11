Scandalul despre mișcările de pe piața TV și telecomunicații din România pentru a-și asigura monopolul ia amploare în cazul RCS-RDS, condusă de supranumitul miliardar fără chip Zoltan Teszari. Jurnalistul Liviu Alexa a făcut dezvăluiri explozive la Culisele statului paralel despre ce se ascunde în spatele tentativei omului de afaceri după ce jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a cerut intervenția CSAT și a SRI în acest caz.

Liviu Alexa: Contabilitatea RCS-RDS este îndoielnică, o companie disfuncțională din punct de vedere financiar

„Dacă am uitat vreodată de Cambridge Analityca să ne reamintim. CSAT trebuie să decidă dacă statul român poate fi violat, trebuie să decidă dacă este corect să se intervină în modul ăsta într-un domeniu strategic. Cozmin Gușă spune despre inserția sa în stat, eu aș spune mai mult, de o violare a statului. (…)

De exemplu, agenția Moody`s se retrage și nu mai face ratingul pentru grupul Digi, se retrage. Discutăm despre KPMG, o entitate în auditorialul mondial contabil care spune că contabilitatea RCS-RDS sau Digi este îndoielnică. În 2025, grupul Digi trebuie să dea înapoi, orice ar fi, 500 și ceva de milioane de euro înapoi din ceea ce și-a asumat că va plăti ca și creditare. O companie disfuncțională din punct de vedere financiar. Și întreb de ce această grabă de a prelua Telekom? Cu ce premise? Dl Teszari luptă în acest moment pe două fronturi cu banii lui Orban (Viktor Orban, premierul Ungariei, n.r.): Spania și România.

În Spania se duce peste Telemobil și Vodafone care sunt obligate care sunt obligate de Consiliul Concurenței să lase activele – „asset-urile” – unui alt actor. În România, dl Teszari inventează un al patrulea actor cu dl Adrian Tomșa, care nu are niciun ban. Dl Teszari face un fel de joc de cabană…”, a declarat jurnalistul Liviu Alexa, în exclusivitate la Culisele statului paralel.

„În această situație, ar trebui să intervină nu numai CSAT, ci și serviciile secrete, care ar trebui să-i informeze pe cei din CSAT, pentru că aceste lucruri pot fi foarte ușor verificate”, a precizat Anca Alexandrescu.

„Nu este vorba numai de CSAT, Sorin Roșca Stănescu spune, este vorba și de SRI”, a completat Liviu Alexa.

Daniel Florea, fost ofițer SRI: Este o încrengătură uriașă la care Coldea a fost parte

„Momentul 2013-2014 a fost o încercare de rebranduire a RomTelecom, la vremea aceea cu capital de stat. Și astăzi dețin la telefonie fixă marea majoritate a posturilor fixe., nu știu dacă SRI mai are servici pe partea de centrala la Romtelecom, telefonie fixă. La vremea aceea rebranduirea a fost facut a de firma codusa de dna Mihaela Nicola, care a facut rebranduirea SRI cu „Patria a priori”. În același an, 2013, am participat la nenumărate conferințe cu Coldea și cu ea. Cert este că dna Nicola a spus că a fpcut rebranduirea „moca”, adică fără bani. Pentu rebranduirea Romtelecom a fost plătită o sumă colosală de 15 milioane de euro. O parte, din ce cunosc de la dl Danil Dragomir, s -a dus și in campania dlui Klaus Iohannis, a fost sprijinit dl Felix Tătaru. Este o încrengătură uriașă la care Coldea a fost parte și cred că i astăzi se joacă ceea ce noi nu vedem: o luptă pentru bani, pentru ca la anul sa fie băgati in luptele electorale. Iohannis a fost pus cu mâna de dl Coldea…”, a declarat fostul ofițer SRI Daniel Florea.

Ce ascunde venirea lui Teszari în România din Ungaria: Un trust „curat” comandat de Coldea și Kovesi

„În 1999, dl Teszari are anvergura antreprenorială de a statua Digi in Ungaria. Fix acolo , pana in 2022, isi face o mare companie, si in 2022 este rejectat de Viktor Orban. Și dintr-odată, pe bursă apare și un comunicat oficial de la Digi Olanda că s-au primit 625 de mil de euro, parte din exitul lor.

N-am mai văzut companii care sa plece din Ungaria nenationalizate si cu cash la ele asa de simplu , din tara. Dl Orban i-a nationalizat pe toți, banci, firme de energie, a nationalizat totul, n-a plecat niciunul de acolo. Este primul exemplu, când dl Teszari pleacă din Ungaria cu 625 de mil de euro din tara, linistiti. N-am mai vazut. (…)

În 2017, cu dl Teszari a fost una, dar inainte cine a decis sa facem o alternativa la trustul Intact, dl Codea si dna Kovesi, sa facem un Digi 24 frumos și curat. Cine a comandat dl Teszari care nu avusese afaceri in media, să investească tone de milioane in media intr-un trust curat, ca sa fie al nostru, alternativa. Cine? Dl Coldea si dna Kovesi, asta a fost”, a mai declarat jurnalistul Liviu Alexa.

„Este un paradox că acești oameni care au fost in servicii au investit intr-un produs media care nu are rating. Cel putin ratingurile sunt foarte mici”, a spus jurnalistul iulian Ionescu.

„Iar cheltuielile sunt foarte mari, zeci de milioane, 40 de milioane”, a completat și Anca Alexandrescu.

„Cu 45 de milioane de euro, acest trust nu face nimic (audienta, n.r.) E o butaforie de presă”, a mai spus Liviu Alexa.

„Dl Teszari nu este miliardarul fără chip, este miliardarul cu chipiu”, a adăugat Liviu Alexa în încheierea intervenției sale telefonice la Culisele statului paralel.

Sorin Roșca Stănescu: Un caz mare pentru SRI și CSAT – periculoasa acaparare a pieței TV și de telecomunicații în mod mascat de către un singur operator

În urmă cu două luni, într-o analiză extinsă publicată de Forbes.com, jurnaliștii acordau o atenție extinsă problemelor pe care compania DIGI le-ar avea în Spania și România. Jurnaliștii vorbesc despre intenția Digi de creștere în Spania, dar trag un semnal major de alarmă: „În încercarea sa de a proteja consumatorii și concurența, autoritățile de reglementare ar trebui să analizeze cu atenție. Ca parte a planului său de creștere, Digi, acest operator low-cost, ar putea submina climatul de investiții și consolidarea pieței spaniole de telecomunicații.”

KPMG a dezvăluit o serie de semnale de alarmă organizaționale. Pe lângă documentația contabilă îndoielnică, raportul financiar 2022 al KPMG subliniază structura de guvernanță corporativă excesiv de centralizată a Digi, precum și „diversele procese judiciare și de reglementare” cu care se confruntă compania, inclusiv o acuzație de corupție în România. În mod crucial, aceste defecte interne cultivă neîncrederea investitorilor într-un moment în care investițiile în rețele sunt extrem de necesare, ceea ce face ca potențiala achiziție a activelor Orange de către Digi să fie un risc de care piața spaniolă de telecomunicații trebuie să fie protejată.

Jurnaliștii vorbeau despre posibilitatea ca Digi să fie interesat de cumpere anumite active ale Orange Spania în contextul în care autoritățile analizează deja o eventuală fuziune a doi giganți iberici: Orange-MasMóvil.

Articolul sublinia faptul că, în eventualitatea în care Digi și-ar dori să investească mai mult în piața spaniolă, autoritățile ar trebui să fie extrem de atente, „având în vedere că blocul comunitar are nevoie de un impuls semnificativ în materie de investiții în rețelele 5G și în alte tehnologii de ultimă generație pentru a accelera tranziția digitală și ecologică”.

CUTREMUR la RCS&RDS. Presa internațională, cu ochii pe problemele gigantului media – acuzații de corupție și documentație contabilă îndoielnică

Semnalate de ani de zile de presa din România, problemele cu care se confruntă gigantul Digi au ajuns, într-un final, și în presa internațională. Monopolul companiei în audiovizualul românesc distruge competiția și subminează libertatea presei. Și expansiunea nu s-a oprit aici: 6 din 7 fonduri de pensii private din Pilonul 2 au cumpărat acţiuni la RCS&RDS. Ce se va întâmpla, însă, dacă imperiul Digi se va prăbuși? E de ajuns să pice o piesă pentru ca efectul de domino să genereze o criză imposibil de gestionat.

