Luni şi marţi, cu începere de la ora 21:30, în cadrul proiectului „Cinema în aer liber”,vor fi proiectate filme artistice, în Parcul Coloana Infinitului din Târgu Jiu.

Evenimentul inedit pentru Târgu Jiu a fost anulat sâmbătă și duminică din cauza vremii nefavorabile.

„Dacă în precedentul weekend am rulat „The Way Back”, o dramă sportivă, acum vă prezentăm „Motherless Brooklyn”, un neo noir crime film. Pelicula urmărește povestea lui Lionel, un detectiv particular, care suferă de sindromul Tourette și care vrea să elucideze moartea mentorului său. Povestea filmului are loc în anii 1950.„Motherless Brooklyn” are actori de prim rang în distribuție, precum: Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin sau Willem Dafoe”, transmit organizatorii.